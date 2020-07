In articol:

Vulpița a aflat! Rafaelo a avut o relație regina fitness-ului! În ultima perioadă Vulpița nu se mai înțelege deloc cu bărbatul ei, Viorel de la Blăgești, iar motivul răcelii dintre ei este...fără discuție Rafaelo, cântărețul care a scos deja câteva melodii cu ea, ba chiar ultima ”Sushi Maki” are peste șase milioane de vizualizări și este primul loc în trending. Mai mult decât atât...se pare că nici femeia nu îi este indiferentă.

De altfel, lucrul acesta a fost evident pentru soțul Vulpiței, care, în emisiune, a lansat un atac dur la adresa lui Rafaelo, fără să îi pese că totul este transmis în direct. Viorel de la Blăgești l-a făcut praf pe cântăreț și l-a acuzat că s-a folosit de faima lui și a nevestei, pentru a ajunge să fie urmărit pe internet. ”Dacă nu era Vulpița, erai zero în muzică!”, a tunat bărbatul.

Cine te crezi? Eu eram bine înainte să vin aici, tu erai nimic”

Vulpița a aflat! Rafaelo a avut o relație regina fitness-ului! Pe de altă parte, nici Rafaelo nu a suportat să audă din gura lui Viorel că tot succesul lui se datorează colaborărilor cu Vulpița, și, cum era firesc, nu a rămas dator! În direct, să îl audă toată lumea, cântărețul l-a făcut șah și mat pe bărbatul Veronică din Blăgești. ”Cine te crezi? Nu îți permit să vorbești așa, băi necunoscutule! Eu eram bine înainte să vin aici, tu erai nimic”, a spus Rafaelor, acestea fiind doar o parte de jignirile pe care el i le-a adus lui Viorel, care, așa cum spuneam, vede între soția lui și Rafaelo o relație mai mult decât profesională, chiar dacă artistul are tot felul de legături cu femei frumoase, iar Vulpița știe de ele.

Vulpița a aflat! Rafaelo a avut o relație regina fitness-ului! ”El m-a sedus, apoi m-a abandonat”

Vulpița a aflat! Rafaelo a avut o relație regina fitness-ului! Una dintre ele a fost cea cu Alexandra Grapa, o tânără superbă, votată cea mai frumoasă sportivă din fitness-ul autohton, cu care însă a avut însă o legătură controversată. Totul s-a întâmplat anul trecut, atunci când, după o perioadă de amor nebun, cântărețul a fost acuzat de Alexandra că o trădează cu o altă...Miss! "Am avut câteva întâlniri foarte drăguţe. Am ajuns într-un punct în care trebuia să ne mutăm împreuna. Mi s-a părut un băiat foarte mişto! Dar am constatat că de fapt, el m-a sedus, apoi m-a abandonat", a declarat Alexandra Grapa la un post de televiziune la vremnea respectivă.