In articol:

Vulpița are probleme de sănătate! Viorel Stegaru a făcut anunțul. Vulpița și Viorel s-au împăcat și vor continua să apară pe micile ecrane ale românilor. După ce și-a făcut o apariție de zile mari în cadrul emisiunii, cu un noul său look, Viorel s-a întors din nou fără soție. Soțul Veronicăi susține că aceasta are probleme de sănătate și s-a simțit foarte rău.

Durerile Vulpiței au fost atât de mari, încât aceasta nu a putut nici să se deplaseze până la emisiune. În trecut, Vulpița a mai acuzat probleme de sănătate din cauza bilei.

„S-a simțit rău astăzi Veronica. A avut probleme cu stomacul”, a declarat, foarte supărat, Viorel Stegaru.

Citeste si: Vulpița, curtată de indivizi dubioși, chiar la poarta casei din Blăgești: ”S-a umput satul de pușcăriași”

Citeste si: Viorel Stegaru va turba de furie când va afla asta. Ce a făcut Vulpița după ce a ajuns în Blăgești?

Citeste si: Vulpița, în stare de șoc! Rafaelo are o iubită secretă! ”Nu am vrut să o expun public până acum”! EXCLUSIV

Vulpița i-a făcut o surpriză neașteptată lui Viorel. Tânăra din Blăgești, schimbare completă de look!

Veronica s-a întors în brațele lui Viorel, însă nu înainte să-și schimbe complet look-ul. Vulpița i-a îndeplinit soțului dorința și a revenit la București, să locuiască împreună din nou, însă i-a impus și câteva condiții, pe care soțul trebuie să le îndeplinească. Tânăra din Blăgești s-a transformat total, iar Viorel a fost cel care a ajutat-o să facă alegerea!

Dacă până acum Viorel era împotriva schimbărilor, de data aceasta soțul Vulpiței a ales chiar el nuanța. Astfel, la alegerea soțului, Vulpița s-a vopsit roșcată. Veronica s-a făcut roșcată pentru a fi mai aproape de porecla vulpița. Cei doi au început să se afișeze din nou împreună, iar cu această ocazie Vulpița i-a făcut și o declarație soțului. Totodată, Veronica i-a pus câteva condiții soțului: să fie mai tandru cu ea și fetița lor să vină să locuiască împreună cu ei în București.

„Îl iubesc pe Viorel. Mi-am dat seama de când i-am dus lipsa. (...) Să văd și ceva la el schimbat. Să fie mai dulce cu mine, mai tandru, să aducă și el fata”, i-a spus Vulpița lui Viorel, în cadrul emisiunii care i-a făcut cunoscuți. (Citeste si: Adevărul gol-goluț despre Vulpița. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Viorel)

Vulpița din Blăgesti continuă să facă furori în toată țara!

Timp de 6 luni de zile, Vulpița a apărut seară de seară pe micile ecrane, iar acum, întoarsă în satul natal Blăgești, bărbații roiesc la poarta ei. Întrebarea care necesită acum un răspuns, însă, este cine sunt mai exact dubioasele apariții ce o curteaza neîncetat pe Vulpița?

Oamenii din sat au început deja să speculeze motivele pentru care bărbații își făceau apariția:

“Luati-vã individa asta de Vulpița la Bucuresti! De când a ajuns în sat, numai masini strãine pe aici, cu tot felul de persoane, de t**ni. Ti-e fricã de ei. Vin, întreabã de ea. Ne temem sã mai lãsãm sã se joace copiii pe stradã, cã fetele lor nu aratã cã sunt oameni prea seriosi. Unul era tatuat si pe cap si întreba pe la fântânã, pe la nea Ion, de “Vulpița”.

Sã îi spunem unde stã. Fata asta numai probleme face pe unde se duce. Nu e serioasã. Dacã o stia lumea de serioasã, nu venea nimeni sã strige noaptea, sã urle pe la poarta ei. Ce înseamnã asta? Întrebati-o dacã tatãl ei nu i-a zis cã o bate, dacã mai urlã vagabonzii la poartã dupã ea! Veronico, stai la Bucuresti acolo, cã s-a umplut satul de puscãriasi, de când ai venit tu. Vã rugãm, tineti-o acolo”, a scris pe forumul emisiunii la care Vulpița a apărut neîncetat, Cristina, o localnicã din Blãgesti.

Vulpița a putut să mărturisească toată povestea când s-a văzut departe de bărbații respectivi. Ajunsă în București, Veronica Stegaru a recunoscut cã i-a fost fricã de dubioșii care începuserã sã bântuie pe la poarta casei ei:“Mi-a fost fricã. Voiau sã mã ia cu ei. Voiau sã o ia si pe sora mea”,a spus Veronica.

Moderatoarea emisiuniia pus însâ accentul pe un alt fapt: Vulpița si-a dat seama cã îl iubeste pe Viorel si s-a reîntors la el, cuplul împlinindu-și încă o dată iubirea.

“Ce-ai slãbit, Veronico!”, s-a mirat Viorel. Așadar, Vulpița s-a întros la București, lăsându-și în urmă părinții în Blăgești, ce acum se confruntă cu apariții misterioase și dubioase ce nu părăsesc poarta casei.

De ce au fost concediați Vulpița și Viorel

Tensiunile dintre Vulpița, Viorel și membri echipei emisiunii au început să apară imediat după ce Emily Burghelea și-a dat demisia în direct, dezvăluind faptul că Vulpița este agresată de Viorel. Și cu toate că imediat după plecarea fostei asistente, lucrurile păreau să revină la cursul lor normal, nu a fost așa, iar Mirela Vaida a făcut anunțul șoc în urmă cu două zile. Serialul s-a terminat!

“Se încheie șase luni din care, din păcate pentru tine, Veronica, nu te-ai ales cu nimic. Fă ce vrei, s-a ales praful de tot. Tu rămâi acolo, îți vezi de viața ta cu cine vrei”.

Acum s-au aflat și motivele pentru care soții Stegaru ar fi fost dați afară. Detaliile sunt absolut uluitoare.

“Au luat doi oameni de la țară, care nu au avut niciodată nimic, și le-a pus la picioare o lume opulentă. Apartament de lux, mașină cu șofer. Le-a explicat cât de iubiți sunt de public, ce mari vedete au ajuns ei. Iar din acel moment, nici Vulpița și nici Viorel nu au mai fost la fel. Ea s-a schimbat mult, a început să se simtă ca o vedetă, să aibă pretenții de vedetă. Oamenii aceștia au ajuns să se creadă staruri internaționale.