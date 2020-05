In articol:

Lipsa concertelor și implicit a principalei surse de venit i-a făcut pe lăutari destul de irascibili. A fost îndeajuns o mică scânteie care să aprindă lumea maneliștilor, iar această scânteie a fost aprinsă de Florin Salam.

Celebrul live pe care Florin Salam l-a făcut și în care s-a legat de Vulpița, făcând o paralelă între celebra Veronica din Blăgești și ”lăutarii noi, de după 2012” a născut reacții extrem de puternice în rândul colegilor de breaslă ai manelistului.

Miraj: ”Am râs de prostia ta”

Cea mai dură replică a venit din partea lui Miraj Tzunami, fratele lui Tzancă Uraganul. Miraj a încercat să-l pună respectuos la colț pe Florin Salam, despre care a spus că ”e fratele meu”, însă nu prea i-a ieșit.

”Cine te învață pe tine îți vrea răul, Florine... Treaba ta, fă ce vrei. Tu ai vorbit 10 rele și una caldă... Simt toți, chiar i-ai jignit pe toți. Eu nu m-am sesizat, din contră, m-ai făcut să râd, dar văd că prea o ții așa, langa. Nu știu ce e cu tine, jur. Fratele meu Salam să se ia de lumea care l-a jupuit ca pe o oaie, nu să vorbească de colegii lui mai mici. Nu să vorbească de colegii lui mai mici. Tu ești fratele meu, poți să mă și înjuri că nu mă supăr. Dar văd că faci live-uri și te prostești, la un pahar de băutură, ai băut și tu în plus... Toată lumea mai bea un pahar în plus. Am râs și eu dar am râs de prostia ta, că ai băut un pahar în plus”, a spus Miraj.

La câteva zile a venit replica lui Florin Salam, care a ținut să specifice că ”pamfletul cu Vulpița” nu se referea la Tzancă, și că acesta este ”fratele meu”. Miraj Tzunami a mai făcut și el un live în care și-a retras cuvintele mai dure la adresa lui Salam.

Jador s-a simțit vizat de vorbele lui Salam

Un alt cântăreț care s-a simțit vizat a fost Jador, care a postat și el un filmuleț în care spune că ”își cere scuze” dacă a deranjat pe cineva, însă publicul e cel care decide cine este pe primul loc.

În spatele acestor mici scandaluri se află însă o miză destul de serioasă. În lipsa concertelor, banii de la Youtube au devenit esențiali pentru cântăreți, doar că primele locuri în ”Trending” au fost preluate de Vulpița, Jador, Culiță sau Carmen de la Sălciua. Evident, acest lucru nu le-a picat bine ”regilor” care s-au trezit detronați de oameni de care nici nu auziseră în urmă cu câțiva ani sau care pur și simplu nu au legătură cu muzica. Pe scurt, este vorba și de bani.