In articol:

Emily Burghelea, asistenta TV demisionară, a intrat în live-ul fostului ei coleg, reporterul Radu Rotaru și l-a îndemnat pe acesta să spună adevărul: că știa de faptul că Vulpița este agresată de Viorel. Emily i-a scris lui Radu, cu care a avut o relație bună în perioada în care au lucrat împreună, pe messanger, în timp ce acesta era în live pe Instagram, explicând partea lui de adevăr.

Vulpița, bătută de Viorel: Emily Burghelea, confruntare cu fostul coleg! ”Ai onoare, spune tot ce știi”

În timp ce Radu spunea că Emily minte și că nimeni nu o agresează pe Vulpița, Emily i-a transmis acestuia să aibă demnitate și să spună adevărul, pentru că oricum ea o va face.

”Radu, tu poți mai mult. Radu, ai onoare. Spune acum tot ce știi. Încă mai este timp. O să îți pară rău. Dacă nu spui acum adevărul, eu o să zic adevărul până la capăt. Radu, ai deminitate. Am demisionat? I-am chemat la o petrecere (pe Vulpița și Viorel, n.r.), cu ce am greșit? Nu îți scriu ție demisia. O să te duci în cap, nici în al 12-lea ceas nu vrei să recunoști. La revedere! Ți-am dat ultima șansă să spui adevărul”, i-a transmis Emily lui Radu. Acesta a citit toate mesajele de la Emily Rotaru însă nu a încercat s-o bage ”în live” pe aceasta, deși ceilalți internauți cereau acest lucru cu insistență.

Citeste si: Emily Burghelea și-a petrecut o noapte nebună cu Maluma și a rămas cu Vulpița și Viorel! Starul columbian a ratat avionul din cauza asistentei TV

Citeste si: Emily Burghelea demască staff-ul emisiunii în cadrul căreia a lucrat. Conversația care demonstrează că toți știau de bătăile pe care le încasează Vulpița

Citeste si: Emily Burghelea, dovada că nu a fost dată afară! „Mi-am dat demisia. Am spus și în direct, dar m-au tăiat”

Vulpița, bătută de Viorel: Emily Burghelea, confruntare cu fostul coleg! Fosta asistentă TV, amenințată cu moartea

Emily Burghelea a demisionat în direct de la show-ul Accest Direct, prezentat de Mirela Vaida, după ce a declarat că Vulpița este bătută de Viorel, iar echipa de porducție știe dar ignoră acest lucru. De cealaltă parte, Mirela Vaida a explicat, a doua zi, că Emily a fost, de fapt, dată afară, pentru că i-a chemat la ea acasă pe Vulpița și Viorel, i-a îmbătat și i-a filmat.

Emily Burghelea s-a apărat spunând că i-a chemat pe cei doi la un grătar iar aceștia au consumat alcool din proprie inițiativă. De asemenea, ea a prezentat dovezi constând în mesaje scrise, în care membrii echipei știau că Vulpița e bătută și a anunțat că va continua dezvăluirile. De asemenea, Emily a spus că a primit amenințări cu moartea de pe un număr ascuns.