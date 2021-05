Vulpița din Blăgești a născut în secret? Vecinii au făcut dezvăluiri neașteptate: „Greu când ai unul, dar să mai ai 2…”

In articol:

Veronica și Viorel Stegaru au devenit într-un timp foarte scurt unul dintre cele mai cunoscute cupluri din România. După ce au apărut în emisiunea Mirelei Vaida, cei doi au câștigat foarte multă notorietate, iar viața lor a intrat sub lumina reflectoarelor. Cei doi s-au retras după opt luni în care au apărut pe micile ecrane ale telespectatorilor.

Cei doi au luat prin surprindere pe toată lumea atunci când au anunțat că vor mai avea un copil. Vulpița ar fi născut un băiețel chiar înainte de Paște. Vecinii au mărturisit că nu a mai fost văzută de la Paște, ea fiind ocupată cu îngrijirea celor doi copii pe care îi are acum. Amintim că soția lui Viorel Stegaru a ajuns de urgență la spital în Vinerea Mare.

„Cred că a născut Veronica, vecina mea. Are băiețel, eu așa știu. Mai are o fetiță. Se descurcă și ei așa cum pot, ce să facă… de aici puțin, de colo puțin… să le dea Dumnezeu sănătate, pe noi nu ne-au deranjat niciodată cu nimic. Era nebunie atunci când apăreau la televizor, ne trezeam la poartă cu fel și fel de persoane dubioase, dar văd că acum a trecut și e bine. N-am mai văzut-o de la Paște pe Veronica, cred că stă acasă și are grijă de copii. E greu când ai unul, dar să mai ai 2…”, a povestit vecina Vulpiței, pentru Cancan.ro.

Citeste si: Când scăpăm de purtarea măștii în spațiile deschise. Iată ce spune ministrul Sănătății- bzi.ro

Vulpița ar fi adus pe lume un băiețel [Sursa foto: Instagram]

Mirela Vaida, mesaj pentru Vulpița: „Mi s-a făcut dor...”

Mirela Vaida și-a adus aminte în cadrul emisiunii pe care o prezintă că Vulpița urmează să nască cât mai curând. Celebra prezentatoare tv i-a urat toate cele bune în ceea ce privește sarcina și a recunoscut că îi este dor de perioada în care apărea în emisiune.

Citeste si: Vulpița din Blăgești, de urgență la spital! Care e starea ei și a copilului

„Mi s-a făcut dor, ce mai face Veronica, ea nu trebuia să nască? Când naște și ea că trebuie să anunțăm și noi… că vorba aia, am trăit aici zi de zi.

Nimic nu mai știu de ei, trăiam cu ei în emisiune mai mult decât stăteam cu copiii mei. Pleci așa și ne lași cu inima ruptă, să nu mai știm nimic de viață. Să nu mai știm noi nimic acum de viața lor. Deci mai e puțin și naște, îi pupăm și le dorim multă sănătate și îi dorim sărcină ușoară Veronicăi. Ne era cam dor”, a spus Mirela Vaida, în direct.