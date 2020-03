Veronica din Blăgești a recurs la o decizie care l-a șocat pe Viorel, după cinci ani de căsnicie. Vulpița i-a spus în direct soțului ei că vrea o pauză, motiv pentru care cei doi soți au dormit separat. Veronica a dormit în patul în care dormea alături de Viorel, iar soțul ei a fost nevoit să doarmă în sufragerie.

Veronica a luat această decizie radicală după ce l-a văzut pe soțul ei în compania unei alte femei. Soția Vulpiță l-a acuzat pe Viorel de trădare și a recurs la cuvinte grele.

Citeste si: Vulpița Veronica din Blăgești, interzisă de CNA? „O tânără care nu știe pe ce lume trăiește a devenit vedetă”

Citeste si: Cumpănașu a mers să-și cumpere ulei și a întâlnit... zombie!!! ”Să-l vedeți pe ăla cu mască de gaze... Au înnebunit românii”

"Trebuia să o atingi aşa că eşti tu deştept. O sărutai şi pe buze. Să-ţi fie ruşine, Viorele! (...) Ia-ţi hainele şi să nu mă deranjezi!", i-a spus Veronica lui Viorel, fiind extrem de nervoasă, potrivit Spynews.

A doua zi, cei doi soți au spus cum a fost să doarmă separați după cinci ani de căsnicie. Dacă Veronica a fost un pic mai afectată de decizia luată, Viorel nu părea a fi foarte supărat, ba mai mult nu a simțit o mare diferență.

Veronica din Blăgești a dormit pentru prima dată fără soțul ei. Cu cine și-a petrecut Vulpița noaptea, după ce i-a spus lui Viorel că vrea o pauză

Cu ursulețul primit cadou de la Viorel, soția Vulpiță a recunoscut că nu i-a fost ușor să doarmă singură.

„Foarte grea (n.red. noaptea fără Viorel”. Am dormit cu ursuleţul. Am dormit cu el în braţe şi îmi pare rău că am luat o decizie foarte... nu trebuia. Nu am putut să dorm chiar devreme. I-am trimis bilețel cu noapte bună, nu mi-a răspuns.", a spus Veronica din Blăgești.

Pe de altă parte, Viorel nu a avut foarte multe de spus și chiar a declarat că a dormit bine fără Veronica și că îi respectă decizia pe care a luat-o.

, a declarat Viorel în cadrul unei emisiuni.