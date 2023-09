Vulpița s-a afișat cu noul iubit pe rețelele de socializare, la câteva luni după ce a născut a treia oară! Viorel Stegaru e istorie. Cu cine se iubește acum Veronica?

In articol:

Veronica Stegaru sau Vulpița a ajuns în atenția publicului după ce, alături de fostul ei partener de viață, a apărut de nenumărate ori la o emisiune TV, unde și-au dezbătut problemele de cuplu. Chiar dacă au împreună și doi copii, cei doi nu au ezitat să se despartă de mai multe ori.

Vulpița a apărut la brațul unui alt bărbat

În urmă cu doar câteva săptămâni, femeia a dat naștere celui de-al treilea copil, despre care s-ar spune că are alt tată, nu pe Viorel, iar acum Vulpița a apărut la brațul altui bărbat.

Vulpița și Viorel au avut parte de o relație plină de împăcări și despărțiri, însă se pare că acum separarea este finală. În urmă cu doar câteva săptămâni, Veronica a devenit mămică pentru a treia oară, dar aparent nu Viorel este tatăl băiețelului său. Pe lângă asta, femeia a trecut prin clipe foarte grele pentru că nu au avut unde să locuiască și au mers la un centru de ajutor.

Toate aceste lucruri par să fie date uitării de Vulpița care a făcut un gest care i-a surprins pe cei care o urmăresc și îndrăgesc. Aceasta s-a afișat pe rețelele de socializare alături de un alt bărbat. Potrivit imaginii, cei doi se află undeva într-o cameră, probabil acasă la respectivul bărbat, însă Vulpița i-a acoperit fața pentru a nu dezvălui identitatea sa.

Postare InstaStory Vulpița [Sursa foto: Instagram]

Vulpița nu știe cine este tatăl copilului său

Vulpița nu a știut să le ofere celor care se ocupau de cazul ei un nume clar în privința celui care ar putea să fie tatăl lui Ștefan, băiețelul ei nou-născut. Cert este că nu Viorel este părintele bebelușului, căci despărțirea lor s-ar fi produs cu mult timp în urmă, atunci când el a decis să îi crească pe primii doi copii singur.

„Veronica nu știe cu cine a conceput copilul, habar nu are. Nu există un tată care să fie indicat de ea și să se încerce solicitarea acestuia în privința bebelușului. A spus clar că nu știe cine este. A dat un nume, două, dar i-am spus că aici nu merge cu ghicitul. Sigur nu este Viorel Stegaru, căci aceasta nu mai este împreună cu cel de peste un an de zile. El și părinții lui au în grijă ceilalți doi copii ai Veronicăi. Ea e un suflet necăjit, cum o știe toată țara. Trebuie ajutată. DGASPC Vaslui i-a propus să meargă într-un centru, unde să fie împreună cu bebelușul, să stabilească o legătură emoțională cu el, devenind o mamă în adevăratul sens al cuvântului. Într-un târziu a acceptat, dar acum numai ea știe dacă face asta doar pentru că își dorește să fie alături de copil, ca o mamă normală, sau doar că nu are unde sta, că au abandonat-o toți în jur”, spun cei care s-au implicat în rezolvarea acestui caz, conform Capital.ro.