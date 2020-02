Viorel și Vulpița Veronica din Blăgești au ajuns în primele pagini ale presei după ce tânăra de 22 de ani a spus că a fost victima unui abuz sexual și că polițiștii îi apără pe atacatori. Ulterior, s-a dovedit că fata plecase de bunăvoie la întâlnire și că mințise doar pentru ca soțul ei, Viorel, să nu afle despre infidelitatea ei.

De atunci și până acum Viorel și Vulpița Veronica din Blăgești s-au bucurat de o popularitate nesperată. Au apărut seară de seară la televizor și s-au certat și s-au împăcat de mai multe ori, în timp ce milioane de oameni îi priveau de acasă.



Vulpița Veronica din Blăgești, interzisă de CNA

Radu Herjeu, membru CNA, a vorbit despre cazul celor doi soți din Blăgești care țin primele pagini de mai bine de o lună. Viorel și Vulpița Veronica sunt în fiecare seară la televizor și multe persoane ar fi cerut ca protagoniști acestei telenovele să nu mai apară pe sticlă.

„Să nu vă gândiți nicio secundă ce fel de modele aduceți în societate, în fața tinerilor care s-ar putea uita la acea oră la emisiunea respectivă, mie mi se pare incredibil”, a spus Radu Herjeu, membru CNA.

Cazul celor doi este în discuție la CNA, însă, momentan, nu s-a luat nicio hotărâre în acest sens. „Am apucat să vedem abia două emisiuni și mai sunt foarte multe de văzut. (...) Sigur că din cele văzute, se pare că sunt câteva elemente care ar putea conduce la ideea că s-a încălcat legea, dar e mult prea devreme pentru a da un verdict”, a spus Radu Herjeu, membru CNA, pentru dcnews.ro.

În plus, el a mai vorbit și despre momentul în care Vulpița Veronica din Blăgești a ajuns la Parlament.

„Eram în ședință când ne uitam pe ecrane și am văzut burtierele mari, galbene: Vedeta este în Parlament. Am crezut că o să cad de pe scaun. Am zis bă, una e să faci o emisiune tabloid, alta e totuși să o dai la știri că VEDETA a venit în Parlament, de parcă venise Madonna și a fost invitată în Parlament. Serios? O tânără care nu știe pe ce lume trăiește a devenit vedetă?! Eu cred că toți oamenii serioși ar trebui să reacționeze”, a mai spus el, pentru aceeași sursă.