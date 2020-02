Alex Bodi a fost vedeta unui pictorial realizat într-un palat, acum câteva zile. Soţul Biancăi Drăguşanu o copiază pe partenera sa de viaţă, pentru care pictorialele au devenit o rutină de aproape fiecare zi. (vezi motivul pentru care Bianca Drăguşanu a fost operată de urgenţă)

Bodi a contactat un fotograf de la un studio profesionist şi a aranjat ca şedinţa foto să aibă loc la Palatul Noblesse, o casă monument istoric din Bucureşti unde se organizează diverse evenimente. Bodi a pozat ca un om de afaceri care ajunge la biroul său luxos, îmbrăcat la costum şi cu o servietă elegantă.

Alex Bodi a fost vedeta unui pictorial realizat într-un palat: "Succesul este inevitabil!"

Fotograful nu a făcut doar poze, ci a realizat şi un filmuleţ în care se poate vedea cum a fost realizat pictorialul. “#fotoshooting #makingof #movies #action #camera #style #fashion #lifestyle #luxury #always #ready #focused #smile #be #prepared #best #photographer #grateful #blessed #proud”, au fost haştagurile postate de Bodi.

, i-au scris amicii lui Bodi.