Românca incendiată într-un restaurant de lângă Paris a trecut prin momente cumplite. Zilele trecute, presa din România a relatat că procurorii din Franța au finalizat ancheta într-un caz șocant, petrecut în urmă cu doi ani și jumătate, când o tânără din România a murit după ce restaurantul în care lucra a fost incendiat. Patru agresori au fost trimiși în judecată, fiind acuzați că au incendiat restaurantul „Transilvania”, din orașul Aubervilliers, incident în urma căruia o chelneriță româncă a murit, iar alta a fost grav rănită, relatează Le Parisien, citat de digi24.ro. Incidentul șocant s-a petrecut în seara de 11 iunie 2017, atunci când trei indivizi mascați cu cagule au incendiat restaurantul românesc „Transilvania”. Atacatorii au turnat benzină în restaurant, după care au aruncat un cocktail Molotov. Clienții și angajații au rămas captivi în interior și mai multe persoane au suferit arsuri. Doina, o chelneriță de 21 de ani, din România, a suferit cele mai grave arsuri în urma incendiului. Tânăra a fost două luni şi jumătate în comă, cu arsuri pe toată suprafaţa corpului, iar medicii nu au mai putut să o salveze. O altă ospătăriță, Lidia Pop, de 23 de ani, a suferit leziuni ireversibile. Anchetatorii cred că cele două fete au fost prinse în mijlocul unei reglări de conturi, însă nu au fost țintele atacului. (vezi cum a ars casa fostei iubite a lui Nicolae Guţă)

Un prim suspect a fost reţinut la câteva zile după incidentul șocant. Este vorba de un bărbat care atunci avea 26 de ani, client al restaurantului, care ar fi comandat atacul. Cei trei bărbați care ar fi executat atacul au fost arestaţi o lună mai târziu. Au fost acuzați inițial de tentativă de asasinat în bandă organizată şi distrugere prin mijloace periculoase. După decesul tinerei din România au fost acuzați de asasinat. La un an de la incident, Lidia şi-a spus povestea pe blog-ul ralucajensen.blogg.se: “12 iunie 2017- 14 iulie 2017. coma indusă. Ce să vă spun? A fost perioada mea de comă. Am experimentat coşmaruri care păreau incredibil de reale şi detaliate. O lună de somn adânc și parcă 10 ani de coșmaruri neînchipuite! Mi-a luat câteva zile după ce m-am trezit ca să-mi dau seama că nu au fost reale. Pentru un timp nu am avut niciun fel de amintiri "reale" despre cum ajunsesem în spital, deşi mi se explicase. Anumite lucruri spuse de cei din jurul meu în timp ce eram în comă s-au incorporat de asemenea în coşmaruri, dar cu unele schimbări. Sincer, mi-a fost mai greu să trec de coşmaruri decât să îmi revin fizic. Dar, am uitat un detaliu important. Când in sfârșit am deschis ochii după un profund și lung “somn”, familia era lângă patul meu. Ore, zile și luni de lacrimi pentru familia mea. Ore, zile și luni de nopți nedormite, fire de păr albe, etc. Mama se abținea să nu plângă. Era greu și uneori îi mai curgea câte o lacrimă pe obraz. Știam că plânge! Îmi era greu să văd. "Te rog să nu plângi! Sunt bine acum!" îi spuneam eu mimând, deoarece nu puteam să vorbesc. "Nu plâng, Lidia! Soarele e prea puternic și mi-a intrat în ochi!", m-a mințit ea cu vocea tremurândă!

