Weekend de top pentru Kanal D! Sâmbătă și duminică, “Survivor România” a plasat stația pe primul loc, pe toate categoriile de public monitorizate

Kanal D a fost lider incontestabil de audiență, în weekend, cu reality-ul “Survivor România”, stația s-a clasat pe primul loc în topul televiziunilor din România, pe toate categoriile de public monitorizate. Conform datelor furnizate de Kantar Media, milioane de telespectatori au urmărit edițiile difuzate sâmbătă și duminică ale celui mai iubit reality televizat, duelurile sportive între Faimoși și Războinici au ținut cu sufletul la gură milioane de fani.

Sâmbătă, 20 februarie, în intervalul orar 19:58 – 24:04, Kanal D a fost primul în preferințele telespectatorilor, reality-ul “Survivor România” fiind urmărit, în fiecare minut al difuzării, de o medie de aproape 2 milioane de fani (1.982.000) din întreaga țară. Kanal D s-a impus ca lider de piață, pe toate targeturile monitorizate, înregistrând 11,2% ating și 24,7% cota de piață, pe targetul Național, 9,3% rating și 21,5% cota de piață, pe targetul All Urban, și 7,9% rating și 23,3% cota de piață, pe tagetul Comercial. În minutul de maximă audiență, atins la 22:43, 2.691.000 de telespectatori din întreagă țară erau cu ochii pe Kanal D!

Și aseară, Kanal D și-a menținut poziția de lider de piață, cu “Survivor România”. Duminică, 21 februarie, în intervalul orar 19:59 – 23:57, Kanal D a surclasat detașat celelalte stații TV, pe toate categoriile de public, înregistrând 12,5% rating și 26,7% cota de piață, pe targetul Național, 10,4% rating și 23,0% cota de piață, pe targetul All Urban, și 9,9% rating și 25,7% cota de piață, pe targetul Comercial.

Ediția de duminică “Survivor România” a fost urmărită, în medie, în fiecare minut al difuzării, de peste 2.2 milioane (2.215.000) de telespectatori din întreagă țară. Minutul de aur, atins la 21:46, a adunat în față micilor ecrane, la Kanal D, 2.758.000 de fani ai emisiunii.

Faimoasa Simona Hapciuc a fost eliminată din competiție, în urma votului publicului

Aseară, în cadrul consiliului de eliminare, publicul a decis cine părăsește competiția “Survivor România”. Faimoasa Simona Hapciuc a părăsit competiția, ea intrunind cele mai puține voturi din partea telespectatorilor. Nominalizate au mai fost Roxana Nemeș (în urma voturilor concurenților echipei roșii) și Majda (nominalizată de Jador, preferatul publicului în săptămâna precedentă).

“Sunt foarte fericită deoarece părăsesc competiția cu capul sus. Ultimul traseu pe care l-am avut, l-am câștigat, de două ori; ultimul meci avut l-am încheiat cu câștigarea a două puncte. (…) Plec acasă mândră de ce am făcut în această competiție, de cine sunt și de cum am luptat. Am dat totul. Din punct de vedere sportiv, consider că nu ar fi trebuit să plec, dar astea au fost jocurile colegilor”, a spus Simona Hapciuc cu ochii în lacrimi.

Aseară, jocul de Comunicare a fost câștigat de Faimoși, cu scorul de 10 la 6, punctul decisiv fiind înscris de Simona Hapciuc, în duelul cu Războinica Mellina.

Pe lângă premiul mult râvnit – mesaje din partea susținătorilor de acasă – Faimoșii au avut parte și de un prânz copios, tradițional românesc.

În cadrul ediției de aseară, Dan Pavel a anunțat și cine este concurentul care a acumulat cele mai multe voturi din partea publicului; Jador a fost favoriul publicului și de această dată, din echipa Faimosilor. Astfel, acesta a nominalizat-o aseară, spre eliminare pe Majda, invocând motive strict sportive.

“Judecătorul nostru este publicul, el să decidă cine merită să plece acasă. Eu îmi doresc să rămână toți pentru că fiecare are un vis. Trebuie să fiu corect cu noi, că echipa, și nu cu mine, personal. Eu o iubesc cel mai mult din tot grupul asta… Este cea mai iubitoare, dar trebuie să o votez pentru că este cea mai slabă din punct de vedere sportiv; și voi spune Majda ”, și-a motivat Jador alegerea, aseară, în Consiliul de eliminare.