Fosta soție a lui Tolea Ciumac și-a pierdut mama anul trecut, după ce femeia a pierdut lupta cu o boală teribilă. Zilele trecute, când mama Magdei Ciumac ar fi împlinit 60 de ani, aceasta a scris un mesaj emoționant în aminitrea celei care i-a dat viață.

”Mama, azi, trebuia să-ți spun ”La mulți ani”, să-ți aduc flori, să te sun...ca în fiecare an să îmi răspunzi: ”Multumesc la fel, mă, da nu trebuia să te cheltui,, etc, etc etc...Acum: pot doar să mă rog la Dumnezeu...de a avea grijă de tine, de a fi bine acolo unde ești, dacă există viață după moarte!? Eu...oricum: din 8 aprilie, de la moartea ta, nu prea mai cred în nimic...Lipsești mult! ”La mulți ani, mama!” Azi, 20 februarie...trebuia să împlinești 60 ani! Am rămas cu amintirile, cu pozele, cu ultima ta zi, la 59 ani, anul trecut: erai atât de slăbită...dar am fost cu toții lângă tine...acum...nu mai avem unde suna, pe cine suna și pe cine asculta! Te iubim, mama!”, a mărturisit Magda Ciumac.