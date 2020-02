Maria Buză este tot timpul plină de viață, de parcă niciodată nu ar fi trecut prin greutăți! Jovială, om de scenă cu un mare impact la public, talentată și mereu zu un zâmbet pe față, actrița, concurentă la Asia Express, are însă, dincolo de lumina reflectoarelor, multe dureri ascunse, de la problemele de la nașterea copilului său până la pierderi uriașe în familie.

Maria Buză a trăit șocul vieții în urmă cu 18 ani

Maria Buză formează unul dintre cele mai solide cupluri din peisajul mioritic alături de George Pătrașcu. Drept dovadă că. şi acum, cei doi recunosc că nu pot sta foarte mult timp departe unul de celălalt. “Eu nu pot să stau fără ea, sunt dependent!”, a povestit bărbatul la o emisiune TV.

Puțini știu însă prin ce situație dramatică au trecut, într-un moment al vieții lor, Maria și soțul ei. Totul s-a întâmplat cu mai bine 18 ani în urmă, atunci când Maria Buză trebuia să aducă pe lume un băiat, numai că totul s-a complicat. Atunci, George Pătrașcu a fost întrebat de medici… ce trebuie să salveze, copilul sau mama?

Maria Buză a fost la un pas de moarte! ”Ce salvăm: mama sau copilul?”

Maria Buză a fost la un pas de moarte și doar o minune a salvat-o.”A fost un moment de cumpănă, mai ales pentru George, pentru că, în momentul în care eu am fost adusă, într-o stare groaznică, la spital, el a fost întrebat de medici ce anume trebuie să salveze. Situația era atât de gravă, încât nu putea să aibă și mama, și copilul”, a dezvăluit Maria Buză la TV, completată apoi de soțul ei. ”Ce salvăm: mama sau copilul? Am spus că amândoi. Şi dacă nu putem? În cazul în care nu putem? Mama, am spus. Se pare că Dumnezeu mi i-a salvat pe amândoi. Şi suntem împreună, şi suntem fericiţi, şi ne iubim, împreună cu fiul nostru, chiar dacă nu… nu suntem prea mult timp cu el, să-i acordăm mai mult timp, cât ar trebui. Păi, dacă ne-am apucat de afaceri”, a povestit, anul trecut, George Pătrașcu, bărbatul actriței.