What’s Up a sărit să-l bată pe Pitbull Atodiresei! “Mă agresezi” | EXCLUSIV

What’s Up a sărit să-l bată pe Pitbull Atodiresei, în cadrul conferinței de anunțare a Galei RXF MMA din 27 septembrie. Cântărețul, care se va lupta în ring cu Exploit, rivalul lui Selly din mediul online, a luat foc la întrebările puse de campionul mondial la MMA și, enervat de virulența lor, a cedat nervos.

Discursul lui Whats Up înainte de luptă

What’s Up i-a reproșat, inițial, că nu îl ascultă, apoi, a aruncat cu o sticlă înspre Pitbull, s-a ridicat de pe scaun și s-a îndreptat spre el să îl lovească. Situația s-a calmat cu ajutorul bodyguarzilor și a lui Mirel Drăgan, antrenorul lui What’s UP, iar artistul și-a cerut, într-un final, scuze de la Atodiresei.

La conferința de presă, Whats Up a vrut să îi transmită un mesaj clar și precis adversarului său, așa că și-a pregătit un discurs. Toată presa a asistat, inclusiv WOWbiz și a auzit ce a avut artistul de spus.

"Eu vorbesc foarte mult de fel, dar tura asta am ales să fiu puțin mai scurt și mai clar, motiv pentru care am scris câteva rânduri. Vreau să încep prin dragă Exploit, ai ales greși adversarul. Dacă tot îți doreai faimă, puteai să ai răbdare să lansăm muzica pe care o avem. Dar tu ai ales să mă agresezi, într-un moment sensibil pentru mine. Știai că tata este bolnav în spital cu diabet și războiul invizibil numit Covid. Eu știu despre părinții tăi că te-au crescut frumos, dar eu fac parte din generația care a tras fire pe blocuri ca să aibă generația ta internet la viteze mari. Și tot la viteze mari, mulți aveți impresia că trăiți în America.(...) Te aștept în gala RXF să te învăț educație. Nu știu dacă o să fii acolo și o să îți asumi ce ai vorbit. De obicei, în spatele tastaturii nu îți e frică. Abia aștept să te văd în ring.", a declarat Whats Up.

Whats Up a sărit să îl bată pe Pitbull Atodiresei

Discursul era destul de lung, iar Pitbull Atodiresei i-a atras atenția. Whats Up s-a enervat, iar situația a degenerat. Așa că, acesta a sărit să îl lovească pe antrenor.

"Pitbull: Whats Up, la discursuri văd că te pricepi.

Whats Up: Voiam să îi transmit ceva anume, dar văd că tu mă agresezi. Nu poți să faci asta nicioată. Mai ales cu antrenorul meu de față. Dacă mă bat cu tine, s-ar putea să mă calci în picioare.(...) Lasă-mă să vorbesc! Mă enervezi!", a fost altercația celor doi, surprinsă în interviul difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.

După acest episod de tensiune, cei doi au dat palma și și-au cerut iertare reciproc.

