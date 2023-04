What’s Up, reacție dură după ce a fost provocat din nou de Exploit în Gala RXF: “Nu i-a ajuns” Cine mai vrea să intre în ring cu artistul? | EXCLUSIV

In articol:

What’s Up a vorbit despre motivul pentru care s-a retras o perioadă din lumina reflectoarelor, despre ce proiecte a pregătit, despre familia lui, despre cum își dorește să arate viitoare lui casă, dar și despre Gala RXF.

Artistul a spus că în ultima perioadă s-a simțit epuizat de lumina reflectoarelor, drept pentru care nu și-a făcut prezența în diferite emisiuni, interviuri, ci doar la concerte. What’s Up a povestit și despre ce proiecte a pregătit cât timp a fost absent, dar și ce alte piese așteaptă să lanseze. What’s Up a menționat și despre experiența în gala RXF, fiind provocat din nou de Exploit, dar și de un alt pretendent.

What's Up lămurește gluma virală despre activitatea lui sportivă

What's Up a obținut o victorie în fața lui Exploit în urmă cu ceva timp la Gala RXF. De atunci, au ajuns virale câteva povești spuse de artist, pe care, într-un interviu exclusiv, chiar el le-a lămurit.

"M-am lăudat în conferința de presă că am făcut 10 ani de judo, 10 ani de kickbox și 10 ani de... Toți au râs că am 30 de ani și am făcut 10 ani câte ceva, că înseamnă că m-am apucat de la 1 an. Povestea e că între vârsta de 10 și 20 de ani am încercat toate variantele posibile, pentru că lui tata îi place foarte mult sportul și el nu își dorea să fiu muzician și în niciun caz poet. Am încercat să îi fac pe plac, să îi fiu sportiv. Le-am încercat pe toate printre care și judo. Îți dai seama că nu am făcut 10 ani de judo, dar m-am dus, am învățat, știu tehnici, am făcut și lupte greco-romane și vreau, nu vreau, am crescut într-un cartier 13 septembrie, mai jos era Rahova, mai sus era centru. Așa că am văzut și cu mai mulți bani și fără. De aici vine gluma care circulă la RXF, că am făcut 10 ani de viață, 30 de ani de sport. Le-am încercat pe toate, ăsta este adevărul.", a declarat What's Up.

Exploit vrea revanșa cu What's Up

What's Up ne-a dezvăluit că Exploit mai vrea o rundă de bătaie cu el. Artistul încă nu a acceptat și ne-a spus și motivul.

"Tocmai am fost provocat. Și Exploit m-a provocat. Nu i-a ajuns că l-am bătut o dată, a zis că mai vrea. I-am zis că nici măcar nu l-am bătut, că nu se poate numi bătaie aia. Eu am venit la 30 de ani ai mei și cu dublă hernie de disc, i-am făcut pe plac. La 20 de ani ai lui, știam sigur că n-ai dat, n-ai luat o palmă și ți-e foarte greu să mă dărâmi. De asta m-am pus la mintea lui, dar nu aș repeta neapărat subiectul. M-a invitat Exploit și mai avem un pretendent, dar nu vreau să îi dau numele. Treaba lui, dacă vrea să se bată cu moșu, să se bată, dar moșu momentan trebuie să își opereze dubla hernie de disc. Și când m-am bătut cu Exploit aveam. Nu l-am simțit destul de adversar și m-am înșelat un pic. În prima rundă, la un moment dat am avut impresia că o să mă dărâme și o să mă fac de râs în fața familiei, dar mulțumesc lui Dumnezeu am trecut cu brio și îți zic o poveste în premieră. După acest concert de bătaie, am dat afară de două ori.", a mărturisit What's Up, la WOWnews.

