What's Up, revenire spectaculoasă pe micile ecrane, după ce medicii i-au pus un diagnostic la inimă: "Când ești ignorant cu propria sănătate, într-o zi te anunță"

What's Up a avut în ultimii ani o perioadă plină de reușite în plan profesional, care l-au adus pe primele locuri în trending. Cu toate acestea, artistul a dispărut un timp din lumina reflectoarelor, după ce a descoperit că are probleme cu inima.

What's Up are inima mărită

What's Up a revenit pe micile ecrane după o pauză lungă, în care n-a mai apărut la TV. Invitat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, artistul a povestit că se confruntă cu probleme serioase de sănătate, din cauza stilului de viață pe care îl avea înainte. Mai exact, în urma unui control de specialitate, medicii l-au anunțat pe cântăreț că are inima mărită, ceea ce l-a făcut pe bărbat să își schimbe complet prioritățile: "N-am fost de 6 luni la televizor. M-am trezit deodată în situație. Acum 2-3 ani am fost la o emisiune sportivă și atunci mi-am făcut prima oară un control. Și atunci mi-au zis: 'Vezi că ai inima mărită! Nu știu exact ce faci'.

Pe vremea aia alergam foarte mult, erau concertele, nu venise pandemia. Stăteam în studio, din studio la TV, de la TV la radio, nu mi-am dat seama ce se întâmplă, am crezut că sunt de fier. Și într-o zi m-am trezit că mă doare. Asta se întâmpla la vreo 2 ani de la controlul ăla. Am ignorat situația. Când ești ignorant cu propria sănătate, într-o zi te anunță. M-a anunțat fizic. Mă durea, mă apăsa. M-am dus, am mai făcut un control, mi-au zis: 'N-ai schimbat până acum conduita de viață, schimb-o acum!'.", a povestit What's Up, în cadrul emisiunii amintite.

"Am fugit repede din țară, am mers în Suedia"

Odată cu aflarea diagnosticului pus de medici, What's Up a încercat să găsească o cale de a-și continua cariera, în timp ce se îngrijea de starea de sănătate. Așadar, solistul a luat decizia de a merge la o clinică din Suedia, pentru mai multe investigații: "Am luat frână brusc, am zis: 'Gata!'. Mă bucur din tot sufletul că s-a întâmplat asta în timp ce era valul sub picioare, vreo 11 luni de când sunt numai în trending. Adică munca a dat roade.

Eu de mic zic, dacă n-ai bani, e important să investești timp în pasiunea ta și într-o zi o să ai și succes. Am luat frână. Am fugit repede din țară, am mers în Suedia. E un spital foarte mare acolo, cică cel mai mare din Europa. Am trecut o tură pe la ei, mi-au zis exact ce să fac. Nu am stat internat. Acum dorm mai mult, sunt foarte atent să nu ratez cele 8 ore. Un pic de sport, un pic de dietă.", a mai adăugat cântărețul, în aceeași emisiune.