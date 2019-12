What’s UP și Simina, cea care avea să-i devină apoi soție și de care s-a despărțit anul acesta, au fost protagoniștii unui mega-scandal desfășurat în public.

Într-o noapre, după o petrecere, cei doi s-au oprit la o shaormerie din cartierul bucureștean Berceni. După scurt timp, între What’s UP și Simina a izbucnit un scandal monstru, iar artistul, într-o criză de nervi, și-ar fi lovit iubita cu pumnii și picioarele. Acuzațiile au fost negate de What’s UP care a mărturisit că a aruncat doar cu o scrumieră care a lovit un geam. Atunci, scandalul a fost aplanat, iar Simina a spus că a fost doar o ceartă între îndrăgostiți.

Invitat într-o emisiune tv, What’s UP a spus că a fost totul prezentat exagerat, că a fost doar un incident.

”Am fost la niște prieteni și, pe la patru dimineața, când am plecat, ne-am oprit la o shaormerie. Era târziu, ne-am întins la glume, iar nevastă-mea tot zicea să plecăm acasă. Eu am insistat să mai rămânem, iar ea m-a amenințat că, dacă nu mergem, aruncă în mine cu shaorma. Așa a făcut! Eu, când am vrut să mă feresc, am lovit o scrumieră, iar scrumiera a ricoșat în geam", a spus What’s UP la momentul respectiv.

Citeste si: Primele semne ale temperamentului agresiv al lui What’s UP au apărut la Exatlon! A fost la un pas de bătaie cu Lili Sandu, dar și cu Mirel Drăgan VIDEO

What’s UP a ajuns la poliție, fiind acuzat că și-a bătut iubita

Ei bine, la 5 ani de la incidentul de atunci, What’s UP este încătușat de polițiști și luat din casa iubitei sale, Alice, după ce a fost acuzat că ar fi bătut-o. Luni seară, în jurul orei 19:30, What's Up a fost ridicat de Poliție. Artistul a fost implicat într-un scandal violent care a avut loc în apartamentul iubitei lui din Capitală. Oamenii legii au intervenit la fața locului, iar cântărețul a devenit extrem de recalcitrant. Polițiștii l-au încătușat și l-au dus de urgență la secție.