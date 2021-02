What’s Up s-a căsătorit în secret! Detalii despre evenimentul fericit din viața artistului: "Am cerut-o de soție..."

In articol:

What’s Up a făcut declarația momentului despre viața lui sentimentală! Se pare că artistul s-a căsătorit într-un mod unic cu Alicea Badea. În cadrul unui interviu, cântărețul a vorbit despre viața de bărbat căsătorit, dar și despre un copil.

What’s Up s-a căsătorit în secret

După un divorț, artistul și-a găsit iubirea în brațele iubitei actuale, Alice Badea.

Totuși, până la momentul actual, What’s Up nu a dat niciun detaliu despre faptul că vrea să se căsătorească cu aceasta. Însă, în cadrul unui interviu, îndrăgitul cântăreț a dezvăluit faptul că s-a căsătorit. La 33 de zile de la relație, vedeta de televiziune a cerut-o de soție pe iubita lui.

Totuși, cei doi amorezi au apelat la un mod inedit prin care să își aducă aminte de acest moment minunat. Și-au făcut un tatuaj împreună, un fluture mai exact.

”La 33 de zile de relație, ea avea 33 de ani atunci, și am cerut-o de soție. Pe nou, am zis. După 33 de zile am zis ca o vreau pentru toată viata, am intrebat-o si uite-ne. Actele nu îți garantează dragostea, oamenii se schimbă. Așa că am decis să ne facem acest simbol, fluturașul. Eu, ca ființă, sunt foarte fragilă de felul meu. ”, a spus cântărețul în cadrul unei emisiuni TV.

Totodată, artistul recunoaște faptul că își dorește să devină tătic în perioada următoare.

”Dacă apare primul băiețel sau fetiță nu ai voie să nu faci pasul ăsta, pentru că dacă se duce la școală o să întrebe ”al cui ești?”. Trebuie să fie al cuiva. Bineînțeles că lucrăm la bebe. Când vrea bunul Dumnezeu o să vină. Este normal la 30 de ani să vrei un copil. Fiecare cu treaba lui. Eu am făcut de toate, am muncit de când mă știu, am reușit să-mi fac o carieră muzicală, îmi doresc un copil. Omul ce vrea la casa lui? O casă, o femeie care să-l iubească și un copil care să-i rămână în urmă. Altceva ce să vrei?”, a declarat artistul.