Will Wilson, cea mai bună voce de la Românii au Talent, sezonul 12. Andra a fost cucerită de glasul concurentului venit din Germania.

Will Wilson, cea mai bună voce de la Românii au Talent, sezonul 12

Will Wilson a venit la Românii au Talent, sezonul 12, încurajat de soția sa, Nicoleta, care este româncă. Talentatul american i-a surprins pe jurații de la Românii au Talent 2022 cu vocea, dar și cu prezența sa, simplă și plăcută.

Will Wilson, cea mai bună voce de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

”Ne-am cunoscut în America, acum trei ani și de atunci am rămas împreună. Ne-am căsătorit în 2019. Ne-am mutat din America în Germania, deci totul e bine. Will a fost în armată 13 ani, are ultimul rang ca și sergent. Acum este în rezervă în armată. Cred că o să descurce în concurs super. Îl văd undeva acolo sus”, a spus Nicoleta, soția lui Will.

Soția lui Will Wilson de la Românii au Talent, sezonul 12, a descoperit că Will are voce, după ce au mers împreună la karaoke, după cum a povestit Will la

Românii au Talent 2022.

”Am ajuns la Românii au Talent datorită soției mele. Am mers la karaoke într-o seară și m-a auzit cântând, iar de atunci mi-a spus că trebuie să fac ceva cu viața mea, că ar trebui să merg la Românii au Talent. Eu i-am spus că nu vorbesc limba română. Ea mi-a spus că nu contează, să vin oricum. Iar acum sunt aici”,

a povestit Will.

Will Wilson și soția sa sunt militari în armata americană. Will este sergent, iar Nicoleta e locotenent. Cei doi locuiesc acum în Germania.

”Numele meu este Will Wilson, sunt american și voi cânta. Am 37 de ani, sunt din Indianapolis, din USA și locuiesc în Germania. Soția mea, Nicoleta, este din Iași. Ea este locotenent în armata americană”, a mai spus Will.

Will Wilson, patru de DA, la Românii au Talent 2022

Will Wilson a primit patru de DA la Românii au Talent, sezonul 12, trecând în etapa următoare a concursului. Totodată, Andra i-a spus concurentului că are cea mai bună voce de la Românii au Talent 2022.

”Ce frumos! Sunt foarte bucuroasă că ai venit aici, că am putut să te ascult și pentru mine ești cea mai bună voce din acest sezon. Mi se pare că la tine e totul nativ. Pe mine m-ai făcut foarte fericită. Mi se pare că muzica mea se va îmbogăți pentru că te-am întâlnit pe tine”, a spus Andra.

”Ne-ai ucis! Acum e limpede, se explică tot. Trebuie să îți spun Will că dincolo de faptul că am împrumutat puțin piele de găină de la colega mea, ăsta a fost un moment foarte bun în emisiune pentru ca toată lumea să sesizeze diferența dintre un cântat așa cum ai învățat și un cântat așa cum ai simțit. Ai atins cea mai de sus limită posibilă”, a spus Andi Moisescu.

”Tu ești tipul de muzician pe gustul meu. Nu ai venit să faci show, nu ai venit să impresionezi, nu te-ai îmbrăcat într-un tricou mulat sau în cine știe ce costum țipător cu paiete, ca să zicem noi, mamă cum arată ăsta. Ai pus o cămașă albă, niște pantaloni negri și ai arătat ce știi cel mai bine, să cânți!”, a spus și Dragoș Bucur.