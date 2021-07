Roger Federer [Sursa foto: MediaFax Foto] 12:31, iul 8, 2021 Autor: Elena Popescu

Wimbledon 2021. Roger Federer, eliminat în sferturi, după ce a fost învins de Hubert Hurkacz cu scorul de 3-6, 6-7(4), 0-6.

Roger Federer, tenismanul în vârstă de 39 de ani, a fost eliminat de la Wimbledon 2021, după ce a fost învins în sferturile finalei de polonezul Hubert Hurkacz cu scorul de 3-6, 6-7(4), 0-6.

Federer, cel mai titrat jucător din istoria turneului de la Wimbledon, cu 8 trofee în palmares, nu a avut nicio șansă în fața lui Hurkacz. Polonezul a intrat cu un moral excelent, dat de victoria de ieri, în fața numărului 2 ATP, Daniil Medvedev. A lăsat respectul la o parte și l-a întrebuințat pe Federer încă din primele raliuri, scrie gsp.ro.

După încheierea meciului, Roger Federer a fost întrebat dacă va mai concura la Wimbledon, însă a dat de înțeles că urmează să se retragă.

„Nu știu, chiar nu știu. Trebuie să mă regrupez. Scopul meu pentru anul trecut a fost să joc încă o dată la Wimbledon, ceea ce am reușit în acest an și m-a făcut foarte fericit. Voi vedea ce decizie voi lua. Normal că mi-ar plăcea să joc din nou aici, dar la o vârstă ca a mea nu știi niciodată”, a spus el, citat de The Tennis Podcast.

Roger Federer[Sursa foto: MediaFax Foto]

Roger Federer, pus la zid după retragerea de la Roland Garros 2021 pentru Wimbledon

Roger Federer în vârstă de 39 de ani şi locul 8 ATP, s-a retras de la Roland Garros 2021, înaintea meciului din „optimi” cu Matteo Berrettini, locul 9 ATP, iar asta i-a adus o serie de critici.

Roger Federer, pus la zid după retragerea de la Roland Garros 2021: „Nu ești într-un magazin de dulciuri!”

Roger Federer a luptat până la finalul disputei cu Dominik Koepfer (59 ATP), din „șaisprezecimi”. Meciul s-a terminat după miezul nopții la Paris, 3 ore și 39 de minute de schimburi intense, scor 7-6(5), 6-7(3), 7-6(4), 7-5, relatează gsp.ro.

Paul McNamee, dublu campion de Grand Slam în probele de dublu și fost director la Australian Open, până în anul 2006, l-a criticat dur pe Federer: „Nu ești la un magazin de dulciuri, astfel încât să îți alegi ce meciuri vrei să joci și ce nu. Acțiunile tale îi afectează pe alții, afectează competiția”.

Chiar şi Patrick McEnroe, campion în proba de dublu la Roland Garros, în 1989, a criticat hotărârea: „Nu e deloc frumos să te retragi în mijlocul unei competiții, dacă nu ești accidentat”.

„După ce am discutat cu echipa mea, am decis că e mai bine să mă retrag. După două operații la genunchi și peste un an de recuperare, e important să-mi ascult corpul și să mă asigur că nu-mi grăbesc procesul de vindecare. Sunt încântat că am jucat trei meciuri. Nu există sentiment mai plăcut decât să mă întorc pe teren”, s-a apărat Federer.

În realitate, Roger Federer a renunțat la turneul de la Roland Garros 2021 ca să participe la Turneul de tenis de la Wimbledon.