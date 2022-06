Wimbledon 2022. Cine sunt româncele care participă la turneul de Grand Slam

In articol:

Wimbledon 2022. Cine sunt cele șapte românce care participă la turneul de Grand Slam de la All England Club, anul acesta.

Ediția de anul acesta a turneului de la Wimbledon va avea loc în perioada 27 iunie 2022 – 10 iulie 2022.

Wimbledon 2022. Reprezentantele României la turneu

Azi, 27 iunie 2022, se dă startul turneului de Grand Slam, Wimbledon, de la All England Club, la care vor participa șapte românce: Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Gabriela Ruse, Ana Bogdan, Irina Bra și Mihaela Buzărnescu.

Simona Halep, locul 18 WTA, este la a zecea participare la Wimbledon, iar cel mai bun rezultat l-a avut în 2019, când a ieșit campioană.

Sorana Cîrstea, locul 32 WTA, este la a treisprezecea participare la turneu, iar cele mai bune rezultate le-a obținut în 2009, 2012, 2017 și 2021.

Irina Begu, locul 43 WTA, este la a zecea participare la Wimbledon, iar cele mai bune rezultate le-a obținut în 2015 și 2021.

Gabriela Ruse, locul 54 WTA, se află la a treia participare la Wimbledon, iar cele mai bune rezultate le-a obținut în 2018 și 2029.

Ana Bogdan, locul 111 WTA, participă pentru a cincea oară la turneu, iar cel mai bun rezultat obținut a fost în 2017.

Irina Bara, locul 122 WTA, se află pentru prima dată la turneul de Grand Slam de la Wimbledon.

Mihaela Buzărnescu, locul 127 WTA, este la a patra participare la Wimbledon, iar cel mai bun rezultat l-a obținut în 2018.

Simona Halep joacă marți la Wimbledon 2022

Simona Halep se simte pregătită pentru meciul cu Karolina Muchova din primul tur de la Wimbledon 2022, care va avea loc marți, 28 iunie 2022.

”Mă simt mai bine de la zi la zi. Sunt sănătoasă. Acum mi-am revenit în doua zile. A fost suficient pentru mă recupera complet la gât.

Mă simt încrezătoare. Am avut meciuri bune săptămâna trecută pe iarbă. Dar pe iarbă nu se știe niciodată. Așa că aștept cu nerăbdare fiecare zi în care exersez aici pentru a intra în formă, pentru a avea acea senzație de teren. Acum am o legătură aparte cu suprafața, pentru că în 2019 am jucat foarte bine. Deci am amintiri grozave. Am impresia că pot juca bine pe iarbă, dar nu se știe niciodată. Așa că o să iau fiecare zi în parte.

Deja aştept cu nerăbdare primul meci. Va fi, sperăm, unul bun. Va fi o primă rundă foarte grea. Știu că Muchova joacă foarte bine. O cunosc foarte bine. Va fi o mare provocare.

Nu am nimic de pierdut. Anul acesta am spus că îmi voi acorda timp să mă perfecționez cât mai mult în ceea ce trebuie. Anul trecut a fost cel mai dificil. Așa că încerc doar să mă bucur. De fiecare dată când pășesc pe teren, cred că am șansa mea. Așa că o să lupt pentru asta”, a declarat Simona Halep.

