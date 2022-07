Wimblendon 2022. Care este poziția Simonei Halep în competiție

In articol:

Wimbledon 2022. Ce poziție a luat Simona Halep după sferturile de ieri, 6 iulie 2022.

Care este poziția Simonei Halep în Wimbledon 2022

Află dacă a trecut sau nu în semifinalele competiției.

Simona Halep a jucat ieri în sferturile de finală cu americanca Amanda Anisimova. După meciul de ieri, Halep a fost calificată în semifinalele turneului, după o victorie de 6-2, 6-4, într-o oră și trei minute jucată pe teren. Astfel, Simona Halep intră pe terenul semifinalelor de la Wimbledon 2022 a treia oară în cariera sa. Prima dată a jucat în 2014, iar apoi în 2019, când a devenit campioană.



Simona Halep s-a calificat în semifinalele Wimbledon 2022 [Sursa foto: https://www.instagram.com/simonahalep/]

Până la intrarea în semifinale, românca nu a pierdut niciun set în ediția de anul acesta a turneului de tenis. În primul tur a eliminat-o pe Karolina Muchova cu 6-3, 6-2, în al doilea pe Kirsten Flipkens 7-5, 6-4. Șirul victoriilor a continuat cu înfrângerea polonezei Magdalena Frech cu 6-4, 6-1 și s-a încheiat cu eliminarea tenismenei Paula Badosa cu un scor de 6-1, 6-2.

Speranțele românilor ating cote maxime în ceea ce o privește pe Halep campioană la Wimbledon 2022. Jucătoarea a devenit campioană la Londra în 2019, în 2020 a fost anulată din cauza pandemiei de Covid-19, iar în 2021 nu a participat la competiția sportivă, din cauza accidentării ei. Simona Halep are un palmares cu 12 victorii consecutive Grand Slam-ul pe iarbă.



Ce a declarat Simona Halep după calificarea în semifinalele Wimbledon 2022

„Mă bucur că sunt din nou în semifinale. Sunt foarte emoționată, înseamnă enorm pentru mine să fiu din nou în semifinale. A fost greu în final, ea a lovit puternic, nu prea știam ce să mai fac, dar am continuat să am încredere în mine. La 0-40 am avut nevoie de serviciu, m-am gândit că dacă joc pe primul serviciu va fi mai ușor. Până la urmă, totul a ieșit bine”, a declarat jucătoarea după meciul cu Amanda Anisimova.



Simona Halep s-a calificat în semifinalele Wimbledon 2022 [Sursa foto: https://www.instagram.com/wimbledon/]

Simona Halep va juca cu Elena Rybakina meciul semifinalelor de la Wimbledon 2022. Meciul se va difuza astăzi, 7 iulie 2022, la ora 17:00.

Ilie Năstase are toată încrederea în Simona Halep la Wimbledon 2022

Marele jucător de tenis, Ilie Năstase, a declarat că Simona Halep are un parcurs bun la turneul de tenis de anul acesta, mai ales cu istoria victorioasă a ei din 2019.

"Are o perioadă bună acum, este foarte concentrată, a avut și un tablou bun, trebuie să recunoaștem, și cu toate aceste lucruri, împreună, o văd câștigătoare. E o revenire bună pentru ea. Dacă vede că poate să revină, poate să câștige orice turneu", a spus Ilie Năstase.





surse: sport.ro, digi24.ro