WOWbiz a vorbit în EXCLUSIVITATE cu Ilie Năstase de ziua lui: "M-a sunat Țiriac și mi-a zis " EXCLUSIV

Ilie Năstase împlinește astăzi 75 de ani. Unul dintre cei mai importanți jucători de tenis ai anilor 1970 se menține în formă și la 75 de ani. Fostul mare campion a oferit o declarație în exclusivitat pentru wowbiz.ro

Ilie Năstase împlinește, astăzi, 75 de ani

în care a povestit cum se simte la vârsta sa și cum petrece de ziua sa de naștere.

Ilie Năstase își sărbătorește ziua de naștere[Sursa foto: MediaFax Foto]

Ilie Năstase s-a născut pe 19 iulie 1946 în București. Ilie Năstase a dus numele României în lume, pentru a fost numărul unu mondial de două ori la tenis, în 1972 și 1973. Printre numeroasele titluri câștigate de-a lungul carierei sale, Ilie Năastasea câștigat US Open în 1972 și Roland Garros în 1973.

În lumea tenisului este cunoscut drept "Nasty" (Răutăciosul). Această poreclă a primit-o pentru reputația sa de a folosi tactici agresive, dar de succes, dar și pentru glumele sale din arenă.

Ilie Năstase era pasionat de fotbal în copilărie. În anul 1958, pe când juca fotbal și chiar era talentat, s-a produs schimbarea și s-a simțit atras mai mult de tenis.

„Am simțit că voi fi un mare campion când am făcut trecerea de la fotbal la tenis … Antrenorul de la fotbal mi-a spus, la vremea aceea, că dacă vreau să rămân la fotbal îmi aduce o ciocolată mică. Eu i-am spus că îmi plac ciocolatele mai mari (râde). Atunci, antrenorul meu de tenis a fost pe fază și a doua zi mi-a adus o rachetă și o ciocolată mare și … asta a fost!”,a declarat Ilie Năstase într-un interviu mai vechi.

Ilie Năstase a fost introdus în Hall of Fame-ul tenisului în 1991.

El este primul jucător de tenis european care a câștigat peste un milion de dolari din premii. Mai mult, Ilie Năstase este primul tenismen care a cucerit trofeul de la Roland Garros fără să piardă vreun set.

Cu toate că acum a ajuns la un nivel greu de atins, Ilie Năstase nu a uitat niciodată de unde a plecat. Ori de câte ori are ocazia și este întrebat despre copilărie, povestește de vremurile grele în care purta un singur echipament de sport toatî săptămâna, că nu erau alte posibilități.

“Țin minte că eram un copil de 7-8 ani, și aveam un singur trening. Toată săptămâna mergeam la școală numai cu același trening, iar la sfârșitul săptămânii, mi-l spălam. Mama era o femeie care se ocupa de noi tot timpul, eram șase frați atunci, (…) dar nu aveam posibilitatea să ne întreținem.

Singurul care era mai < răsărit > dintre noi era fratele meu, Costică, mai mare decât mine cu 11 ani, și el deja lucra la Banca Națională. Atunci am avut mare noroc că am dat peste un om extraordinar acolo, domnul Aurel Vijoli, care era guvernatorul Băncii Naționale pe timpul ăla...

Dumnealui, care venea în fiecare sâmbătă, la noi acolo, să vadă meciurile de fotbal, pentru ca locuiam în zona Progresul, trecea prin fața casei, și mama mă punea < dezbrăcat > la geam, eu avand 2-3 ani, iar dânsul venea și-mi dădea o bancnotă de 10 lei nouă. (…)

Nu o luam eu, că eram copil, i-o dădeam mamei.”, a spus Ilie Năstase, potrivit Kanal D.

Cu aceste povești, dar și cu mândria titlurilor greu de egalat, Ilie Năstase a dus numele României mai departe. Nu există țară care să nu știe cine este Ilie Năstase. Deși a ajuns la 75 de ani, Ilie Năstase are același spirit tânăr, care face sport și încearcă să ducă o viață echilibrată.

Cum petrece Ilie Năstase de ziua sa de naștere

Ilie Năstase, alături de Ion Țiriac[Sursa foto: MediaFax Foto]

Fostul mare campion a declarat în exclusivitate pentru wowbiz.ro că tot ce își dorește de la viață este sănătate.

"Am petrecut aseară cu soția și cu câțiva prieteni. Acum mergem la Costinești să petrecem cu prietenii, acolo unde îmi sărbătoresc ziua de naștere de câțiva ani încoace, la invitația bunului meu prieten, Nicușor Năstase. Încerc să mă mențin prin sport. Am făcut sport și contează. Mă tund mai scurt acum, că am tot avut părul lung, mi-am lăsat barbă. Mă mențin. Îmi doresc să am sănătate. M-a sunat Țiriac de ziua mea și mi-a spus <n-o să-ți spun La mulți ani, că deja ai prea mulți> (râde).", a declarat Ilie Năstase în exclusivitate pentru wowbiz.ro.

Ilie Năstase a fost căsătorit de cinci ori. Cu ultima sa soție, chiar dacă au avut certuri, este încă împreună și petrece de ziua sa, așa cum a declarat chiar fostul mare sportiv.