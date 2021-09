WOWBIZ te duce la unul dintre cele mai așteptate evenimente mondene ale anului! Iată cum s-au îmbrăcat vedetele

In articol:

Evenimentul Elle New Media Awards 2021 are loc în această seară, 22 septembrie 2021, la Clubul Diplomatic de pe șoșeaua București-Ploiești. Este al șaselea an consecutiv în care evenimentul are loc. Cele mai cunoscute vedete din România, cât și fotografi, influenceri, designeri s-au întâlnit în această seară pentru a afla cine sunt câștigătorii premiilor din acest an.

Gazdele evenimentului mult așteptat sunt Roxana Voloșeniuc și Maurice Munteanu, care le-au captat atenția tuturor invitaților. Pe scenă a mai urcat Corina Sucarov, care a susținut un scurt recital.

Dress code-ul seară a fost „NKTOB- NewsKids on The Block”, însă vedetele noastre nu au putut să uite și de masca de protecție împotriva coronavirusului. WOWbiz a ajuns la eveniment și vă prezentăm imagini cu vedetele de la eveniment și voi decideți dacă au respectat sau nu dress code-ul din această seară.

Cum s-au îmbrăcat vedetele la Elle New Media Awards 2021

Printre vedetele care și-au făcut apariția la eveniment se află și Deea Codrea. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” este în ultima lună a sarcinii, însă strălucește mai mult ca niciodată și a ales o ținută foarte îndrăzneață, pe care a asortat-o cu un zâmbet larg pe față.

Deea Codrea, la Elle New Media Awards 2021

Bogdan Vlădău și Gina Chirilă au luat o pauză de la viața de părinți și au fost și ei surprinși la eveniment.

Ca de obicei, ei nu își pot lua ochii unul de la altul. În materie de ținute, cei doi au venit asortați, amândoi fiind îmbrăcați în costum, și au întors foarte multe priviri.

Bogdan Vlădău și Gina Chirilă

Printre alte vedete surprinse de WOWbiz se numără și cântăreața Bianca Rus, care a făcut o schimbare de look spectacloasă. În GALERIA FOTO puteți să vedeți cum îi stă Biancăi Rus blondă!