X Factor finala 2020. Când se afla cine este marele câștigător al sezonului 9?! În această seară de la ora 20:00. Cei patru jurați și-au ales finaliștii care vor lupta pentru marele premiu.

Adrian Petrache, Andrada Precup, Super 4 și Sonia Mosca vor lupta în marea finală X Factor sezonul 9.

X Factor finala 2020. Când se afla cine este marele câștigător

Finala X Factor sezonul 9 va avea loc în această seară, vineri 18 decembrie, de la ora 20:00. Loredana, Delia, Ștefan Bănică și Florin Ristei și-au ales finalistul X Factor sezonul 9. Concurenții fiecărei categorii de vârstă au repetat ore în șir și s-au pregătit pentru cea mai importantă etapă din concurs. Înainte de marele final al show-ului de talente, concurenții au trecut prin niște schimbări de look care vor impresiona publicul de pe micile ecrane.

Cine sunt finaliștii X Factor 2020

Vineri 18 decembrie, de la ora 20.00, Adrian Petrache, Andrada Precup, Super 4 și Sonia Mosca vor lupta în marea finală X Factor sezonul 9.

Andrada Precup

Andrada Precup, din grupa de fete a lui Ștefan Bănică, l-a impresionat pe mentorul său încă din audiții. Tânăra a obținut patru de ”DA”, iar asta a trimis-o direct în bootcamp-ul X Factor.

„Cred că Dumnezeu, în schimbul deficienței mele mi-a dat acest har de a cânta și de a bucura sufletele oamenilor”, a spus Andrada Precup, care este nevăzătoare, însă are o voce și un auz de excepție.

Sonia Mosca

Sonia Mosca, italianca cu voce de aur, i-a ridicat în picioare pe cei patru jurați în audiții. Sonia a interpretat piesa „And I Am Telling You I'm Not Going” cu care a stârnit ropote de aplauze.

„Simt cu adevărat muzica înăuntrul meu”, a spus Sonia Mosca.

Super 4

Super 4 s-au prezentat în audiții cu piesa „Caruso”. Cei patru italieni au avut o prestație emoționantă care i-a impresionat pe jurații: Florin Ristei, Ștefan Bănică, Delia și Loredana.

Adrian Petrache

Adrian Petrache, nepotul lui Florin Salam, a impresionat juriul încă din audiții. Tânărul de 22 de ani a învățat de mic să cânte la chitară de la bunicul său.



Ce momente speciale au pregătit finaliștii X Factor

Concurenții X Factor sezonul 9 au pregătit pentru marea finală o melodie individuală, una alături de mentorul lor, iar alta alături de un invitat special, ales dintre artiștii importanți din România.

Andrada Precup va cânta în această seară o piesă individuală, una alături de mentorul său, Ștefan Bănică, iar alta alături de doi invitați speciali, artiști de renume din România, Damian Drăghici și Adrian Daminescu.

În marea finală X Factor 2020, Sonia Mosca va cânta o piesă individual, o piesă alături de mentorul său, Delia, iar ultima melodie a serii o va interpreta alături de Monica Anghel.

Super 4 vor avea o piesă pe care o vor cânta individual în marea finală X Factor sezonul 9, un moment special alături de mentorul său, Florin Ristei, iar a treia piesă o vor interpreta alături de Raluka.

Adrian Petrache va interpreta în această seară o piesă solo, una alături de mentorul său, Loredana, iar ultima piesă o va interpreta alături de unchiul său, Florin Salam.