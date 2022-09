Xenia de la Casa Iubirii rupe tăcerea! Când toți credeau că Radu i-a furat inima, de fapt era vorba de Sorin: "Mi-a plăcut mult de el" | EXCLUSIV

In articol:

Xenia, eliminată din Casa iubirii, a făcut primele declarații despre plecarea din emisiune, a vorbit despre foștii colegi de competiție, dar a și povestit lucruri interesante despre relația cu Radu. Invitată în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, Xenia a menționat că se bucură că a fost eliminată și că este acasă.

Xenia, adevărul despre săruturile cu Radu

Tânăra a vorbit și despre Sorin, declarând că în momentul în care a fost în camera roșie alături de el, l-a plăcut foarte mult, chiar dacă acesta forma o relație cu Nicoleta. Tot aceasta a vorbit și despre sărutul cu Radu, menționând că acesta sărută diferit și că nu au fost compatibili. Xenia a spus că la început s-a înțeles foarte bine cu Bianca, deși restul colegilor au atenționat-o în legătura cu comportamentul său.

Xenia și Radu au avut un parcurs frumos în Casa Iubirii, însă au deci să pună punct. Cea care a luat inițiativa a fost Xenia, pe motivul că nu sunt compatibili la sărut. Oare ar putea rămâne prieteni? Iată ce declarații a făcut blondina.

"Radu are un mod de a săruta cu care eu nu am fost compatibilă pur și simplu. Se vedea și la TV, cum spunea lumea, că erau doar ștampile, nu săruturi. Aș putea rămâne prietenă cu el. Nu țin ură, nu sunt supărată pe el, dar afirmă cumva că el chiar este o fire răzbunătoare.", a mărturisit Xenia.

Xenia, îndrăgostită de Sorin?

Când nimeni nu se aștepta, Xenia a aruncat bomba. Se pare că nu Radu a fost primul care i-a furat inima, ci Sorin. Blondina ne-a povestit totul despre interacțiunile cu el și cum îl vede ea, cu adevărat. Așa descriere frumoasă, mai rar.

"Când m-am înscris, Sorin era în cunoaștere cu Natalia, iar în momentul când am ajuns în casă, atunci s-a dat pe post că și-au oficializat relația. Eu nu știam, bănuiam că sunt în cunoaștere. În momentul în care am fost în camera roșie, mi-a plăcut mult de el, e și mai frumos în realitate, arată bine, dar nu am simțit o chimie, ci doar o atracție, atât. De obicei, la primele întâlniri, dacă e să fie ceva, simt mai mult. Probabil a fost și faptul că el mi-a zis de la bun început, a pus piciorul în prag și a spus că este într-o relație. La început îl vedeam autoritar și foarte competitiv, dar acum, când l-am cunoscut personal, se vede că nu e ceea ce pare la TV. Este un bărbat foarte matur, un om muncitor, deci am doar cuvinte de laudă la adresa lui. A fost singurul care mi-a luat apărarea tot timpul și se vede că ține cu dreptatea. Chiar o iubește pe Nicoleta și îmi doresc să fie împreună și în afara emisiunii.", a declarat Xenia, în interviul de pe canalul de YouTube WOWnews.

