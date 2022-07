Xonia a renunțat la 56 de milioane de dolari. Vedeta s-a săturat de America și de iubitul de peste ocean: „Mi-am schimbat traseul”

In articol:

Cu un an în urmă, Xonia a făcut o schimbare majoră în viața ei. Cântăreața a renunțat la tot ce avea în România pentru iubire. Vedeta a vândut tot și s-a mutat alături de Michael, iubitul ei de atunci, în America.

Cât timp a fost în State, Xonia spune că a locuit într-o casă care valorează peste 56 de milioane de dolari cu cel pe care îl credea alesul vieții sale.

Xonia a renunțat la 56 de milioane de dolari. [Sursa foto: Instagram]

Xonia se întoarce în România

Acum, vedeta are de gând să facă o altă schimbare în viața ei și s-a decis să revină în țară, totul pentru că povestea de dragoste dintre ea și Michael a ajuns la final.

Cei doi s-au despărțit de câteva luni, însă au rămas prieteni buni și încă păstrează legătura. Xonia spune că Michael o să aibă mereu un loc special în viața ei.

„Michael este și va fi întotdeauna în viața mea, așa cum a fost și până acum. Iubirea pe care o am pentru el va fi pentru totdeauna. Îmi este dor de el, dar momentan nu putem fi împreună”, a spus Xonia pentru Unica.ro.

Recent, aceștia au vândut casa în care au locuit pentru 12 luni de zile și acum o iau pe drumuri separate.

„Mi-am schimbat traseul. Momentan ne aflăm în România. Tocmai s-a vândut casa noastră acum 2 zile, cu 56 de milioane de dolari. Nivelul ăla de lux, altă lume, nu prea mi-a priit mie. Eu sunt o fată simplă. Nu m-am regăsit în lumea aceea de mare lux. Amândoi am luat această decizie, am decis că așa este mai bine pentru noi. Așa a fost să fie. Nu am fost în depresie că m-am despărțit.”, a declarat Xonia la un post de televiziune.

Suma este una colosală, însă artista spune că nu o să ia nici măcar un dolar rezultat din vânzarea casei pentru că domeniul îi aparținea în totalitate fostului său iubit.

„Nu ajung la mine pentru că nu mai suntem împreună, suntem prieteni. Nu am nevoie, am tot ce îmi trebuie. Eu sunt un om foarte simplu, eu am fost crescută la țară, nu în România, în Australia.”, a mai spus ea.