Xonia, adevărul despre relația cu fostul iubit! Cum se înțelege artista cu milionarul, după ce s-a zvonit că și-au mai dat o șansă: „Am decis de comun acord”

Xonia a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu fostul ei iubit, Michael. Cei doi au fost împreună o perioadă lungă de timp, însă au decis să se despartă.

Cu toate acestea, anumite zvonuri au spus că cei doi s-ar fi împăcat, după ce americanul a făcut o vizită în România. Iată ce a spus cântăreața despre situația dintre ei!

Xonia, adevărul despre relația cu fostul iubit milionar

Xonia și Michael au format un cuplu frumos și de durată, însă au ajuns la concluzia că nu pot continua împreună și au decis să își spună „adio”. Cu toate acestea, după ce bărbatul a venit în vizită în România, mulți dintre fanii artistei s-au gândit la posibilitatea unei împăcări.

Xonia susține, însă, că lucrurile sunt destul de clare între ei, iar despărțirea care a avut loc a fost definitivă.

În același timp, ea mărturisește că ceea ce îi leagă în prezent este doar o prietenie foarte apropiată, pe care o au încă dinainte să formeze un cuplu.

„Noi în primul rând am fost prieteni mai mulți ani. Am încercat o relație și am decis de comun acord că suntem mai bine ca prieteni. Sunt multe persoane care au reușit așa. Până am prezent, câte am reușit să facem, că nu au fost multe. Am reușit să mergem împreună la Castelul Bran. Noi suntem foarte apropiați și avem încredere unul în celălalt. I-am povestit multe lucruri despre România, în atâția ani de când ne cunoaștem. El a fost în zonă, nu a venit special în România”, a mărturisit Xonia, în cadrul unei emisiuni televizate, potrivit spynews.ro.

Cântăreața are mai mulți prieteni în America: „Nu mă simt niciodată singură”

În cadrul emisiunii televizate, Xonia a ținut să le spună tuturor că are o legătură aparte cu America. Mai exact, artista merge foarte des acolo, având prieteni apropiați cu care se înțelege foarte bine. La fel de bun prieten îi este și Michael, fostul iubit.

„În America nu mă simt niciodată singură. Am cei mai buni prieteni acolo, îl am și pe Michael. Chiar s-a stins pe partea sentimentală, dar am iubire pentru el ca prieten, la fel ca prietenele mele(...) Mă iubesc pe mine însămi și trebuie să mă respect și să mă bucur de sănătate și de viață, pentru că am lipsit, ca să pot să mă bucur de tot ce am”, a mai spus artista, în cadrul emisiunii televizate.

