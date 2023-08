Xonia dezvăluie noi detalii despre boala de care suferă! Cât de grav este: „Vreau să fiu vocea oamenilor care suferă de aceeași boală ca mine” | EXCLUSIV

In articol:

Xonia este o artistă foarte cunoscută și îndrăgită de publicul larg. Mereu a fost sinceră în legătură cu viața ei și nu s-a ascuns în declarații.

Xonia, totul despre boala de care suferă

Xonia a fost prezentă în emisiunea „Bărbați vs femei”, alături de Mirel Drăgan. Ambii au făcut dezvăluiri despre viețile lor, iar Xonia a dezbătut subiectul bolii de care suferă. Aceasta a mărturisit cât de grav e și de ce nu a vorbit până acum despre asta.

„Nu pot să vă spun ce problemă de sănătate am, pentru că o să spun eu în curând pe tiktok. Sincer îți spun, de când am fost diagnosticată, nu am zis care este boala anume, doar că e una autoimună. În ultima perioadă mi-am dar seama că lumea nu m-a cunoscut de fapt și știe doar care este imaginea de sticlă și nu cine sunt eu ca om. Mi-ar plăcea dacă tot s-a întâmplat ce s-a întâmplat în ultima perioadă, ca lumea să își facă o părere despre mine și să încep cu acest lucru. Sunt foarte surprinsă, în ultimul an am văzut tot mai mulți oameni care suferă de o boală autoimună, nu ca mine, dar ceva foarte comun. Vreau să fiu eu vocea oamenilor, cu toate că pentru mine este o greutate mare să mă expun, că nu îmi place. În curând o să spun în online ce am.”, a spus Xonia.

Xonia, adevărul despre viața ei sentimentală

Xonia spune totul despre viața ei amoroasă. Dacă este singură, dacă s-a împăcat cu fostul iubit și ce își dorește din punct de vedere sentimental, am aflat chiar de la ea.

„Viața mea sentimentală este zero, sunt singură de doi ani. Am ieșit demult dintr-o relație. Un an, doi. Ultima relație a durat un an. Motivul despărțirii de Michael nu l-am spus, dar împreună am decis că așa este cel mai bine pentru amândoi. Am rămas prieteni buni. Ne-am făcut planuri, cred că foarte mulți își fac, dar uneori planurile nu ies. Și eu am avut un plan, voiam să fiu căsătorită până în 28 de ani, să am primul meu copil, să am o familie, dar lucrurile uite că nu s-a întâmplat așa. Nu regret nimic din relația cu el, însă da, într-adevăr am vrut să mă mut și în continuare aș vrea să mă mut. Încă nu am făcut acest pas, nu știu exact ce aștept să fac acest lucru. Îmi doresc să mă mut din România, dar parcă ceva mă leagă de țară și îmi e greu să mă mut.”, a declarat Xonia, la ”Bărbați vs femei”.

