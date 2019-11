Adi Constantin, celebrul hairstylist care, de foarte multi ani, aduce in Romania un păr 100% natural de cea mai inalta calitate - cu care isi rasfata publicului, a analizat cateva coafuri ale unor vedete. Xonia, Ioana Ginghina, Andreea Marin si Monica Hill au intrat sup lupa lui! Cine a gafat si cine nu? Afla chiar de la Adi Constantin!

Parul ei denota un aspect uscat ca si cum ar fi trecut printr-un proces de decolorare puternica, are radacina inchisa, partea intermediara intr-o alta nuanta inchisa, iar varfurile par arse si deschise! I-as recomanda un tratament de hidratare-sigilare cuticula si o alta nuanta la par, un saten mai deschis putin, insa uniform! Dupa parerea mea, culorile unitare ar prinde-o mult mai bine!

Monica Hill: Evita vopsitul si abordeaza naturaletea! Monica este purtatoare de extensii insa poarta extensiile de origine araba din par natural neprocesate, importate de catre mine in Romania de cativa ani, astfel obtinand acest “glam” atat de natural. Insa… n-as spune "nu" unui posibil soft Balayage pe viitor, in nuante light-mokka.

Xonia: O coafura anii 2002 sau nici macar… din prisma executiei acestor bucle sau ce vor ele sa fie - coafura cu care artista s-a prezentat la Gala Luxury… si a cauzat astfel un dezastru stilistic! Cand apari pe un covor rosu… aceasta suprapunere de extensii "fake hair" - pentru ca, fireste, acelea nu sunt extensii neprocesate, sa ne revenim - ma duce cu gandul la 2002, mai exact la o imbacseala. Imi pare rau, din punctual meu de vedere… consider ca acestea puteau fi macar pieptanate cu curaj dupa care aplicarea unui ulei pe varfuri. Asa consider ca ar fi dus spre ceva mai firesc - natural. “J.Lo wanna be” insa esuat total de data aceasta. O asteptam data viitoare cu un look mult mai curat si flexibil.

In ideea ca nuantele deschise intineresc si aduc un aport de tinerete, Andreea Marin opteaza pentru acest Balayage "wanna be", insa pare decolorat si cam atat. Consider ca necesita o culoare unitara care sa se preteze cu tunsoarea compacta 'Bob', evident mai inchisa. Dupa parerea mea, un ciocolatiu profund in baza 4 ar fi mai avantajos pentru ea, aceste incercari desarte spre nuante deschise nu mi se pare ca i se potrivesc. Evident, vorbim despre toate acestea daca pozele postate nu sunt editate, iar culoarea ei in realitate sa fie cu totul alta.

Adi Constantin pregateste o noua campanie pentru acest final de an, si, mai mult, inainte de asta, specialistul preconizeaza o noua plecare in Emiratele Arabe pentru a reveni cu o noua linie de par natural pe care el o aplica in tehnicile gandite de catre el, tehnici lipsite de tot ce tine de lipici.

De-a lungul timpului, celebrul hairstylist a facut filmari si rubrici demonstrative prin care a transmis informatii inspirationale celor care, de-a lungul timpului, din cauza metodelor invazive de aplicare a extensiilor, au avut de suferit, pierzand mult par in momentul inlaturarii acestora.