Xonia, la testul sincerității! S-a împăcat sau nu cu iubitul milionar: "Mă bucur tare mult" | EXCLUSIV

Xonia se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar încă de la primele sale apariții, artista a intrat în sufletele multor români.

Xonia, dezvăluiri despre relația cu fostul iubit milionar

Toată lumea speculează, dar Xonia a recunoscut. S-a împăcat sau nu cu fostul iubit milionar? De curând s-a întors din America, de la el, așa că s-au ridicat multe semne de întrebare.

"Nu m-am împăcat cu fostul meu iubit și nu am iubit. Nu e nimic trist sau ceva, pur și simplu lucrurile stau foarte bine așa cum stau, am rămas în relații foarte bune cu fostul meu Michael. Chiar cu el am lucrat și am făcut această divizie de sub compania lui. Eu sunt îndrăgostită de viață, mă bucur tare mult. Sincer, cu sănătatea e prima dată când real vorbind chiar stau bine și mă bucur foarte mult să simt că sunt capabilă să pot să fac lucruri pe care le puteam face înainte.", a declarat Xonia.

Xonia nu a avut mereu iubiți bogați

Xonia arată într-un mare fel și este și talentată, așa că nu e un secret că bărbații roiesc în jurul ei. Aceasta a spus însă că nu toți iubiții ei au fost milionari. Vedeta a fost extrem de sinceră și a vorbit și despre celelalte relații din trecutul ei.

"Nu toți bărbații cu care am fost au avut bani. Primul nu, al doilea nu, al treilea da. Cel mai important lucru este chimia dintre doi oameni, apoi putem să ne uităm mai departe, să vedem, care sunt valorile morale și toate cele. Lucrul financiar, nu știu ce să zic, este un bonus. Astăzi poți să ai și mâine să nu mai ai sau astăzi poți să nu ai și mai încolo poți să ai. Este un lucru care vine și pleacă, nu este cel mai important lucru când îți alegi partenerul. Trebuie să fie ani de lucru, care contează mult mai mult decât acest lucru. Banii până la urma urmei îi putem face împreună.", a mărturisit Xonia, la WOWnews.

