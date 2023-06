Yamato Zaharia aruncă bomba! Ema Karter dă note iubitelor lui. Ce a spus despre Patricia din Casa Iubirii: "Nu îmi trece focul" | EXCLUSIV

In articol:

Yamato și Ema Karter s-au afișat la un eveniment monden, împreună. Deși sunt foști iubiți, cei doi au rămas prieteni și își petrec timpul în continuare împreună.

Ema Karter ține evidența iubitelor lui Yamato Zaharia

Yamato ne-a dezvăluit că Ema este cea care dă note femeilor cu care acesta se afișează. Blondina a confirmat și a spus ce se întâmplă, de fapt, între ea și Yamato. Acesta a vorbit și despre atracția față de Patricia, concurenta din Casa Iubirii.

"Yamato: Am apărut împreună cu Ema, că ce să fac dacă nu am intrat în Casa Iubirii. Sunt cu gândul la Patricia, poate vine și ea pe aici, cine știe. Nu îmi trece focul, după trebuie să îi dea notă Ema. Cu orice femeie am apărut i-a dat notă.

Ema: Da, așa e, adevărat. Glumesc. Sincer nu mă interesează cu cine e, poate să fie cu cine vrea el, dar dacă îmi părerea, îi spun părerea mea sinceră. Mie îmi place de Bettyshor, fosta lui. Vreau să ne dăm palme peste fund. Suntem amândouă sexy, de ce nu?

Yamato: Eu nu am o problemă. Este un lucru foarte frumos să fii prieten cu fostele tale iubite.

Ema: Când i-am aruncat săgeți lui Yamato, nu am făcut-o din gelozie. Sunt ok cu situația, suntem prieteni.", au spus cei doi.

Bogdan Mocanu i-a cerut voie lui Yamato Zaharia să vorbească cu Ema Karter

Bogdan Mocanu a demonstrat că este un om cu coloană vertebrală și un prieten onest. Aceste lucruri au fost spuse chiar de Yamato Zaharia, care a dezvăluit că Bogdan a discutat cu el înainte să intre pe felie cu Ema Karter.

"Și Ema și Bogdan și eu și încă o persoană suntem un pătrat fericit, plin de prietenie. Suntem bine toți. Nu există gelozie. Prima dată când au început Ema cu Bogdan să vorbească, Bogdan a fost un gentleman, a venit la mine și mi-a zis că îi place de ea, că vrea să vorbească cu ea, știa că noi am avut o relație în adevăratul sens al cuvântului și nu a fost ceva așa de o noapte și m-a întrebat dacă mă deranjează dacă vorbește. I-am zis că nu, oricum îl apreciez maxim ca persoană, ca individ că a venit să discute cu mine. Ema nu mi-a zis nimic, cu ea am vorbit dinainte lucrurile astea, dar cu Bogdan, în acel moment, nu aveam o relație chiar atât de apropiată. A devenit pe parcurs. Eu respect foarte mult caracterele, persoanele care îmi oferă respect în schimb și persoanele sincere și adevărate.", a declarat Yamato Zaharia, la WOWnews.

