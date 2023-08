Yamato Zaharia, despre momentele din dormitor cu Ema Karter: „E top în pat”. Cu ce alte vedete ar vrea o aventură

In articol:

Yamato Zaharia este campion mondial la Kempo, fiul celebrului președinte al Federației Române de Kempo. Acesta se declară un bărbat extrem de sincer și asumat, astfel că nu s-a ferit niciodată să se afișeze cu celebra Ema Karter, actriță de filme pentru adulți.

Cei doi nu mai formează acum un cuplu, însă sunt cei mai buni prieteni. Ori de câte ori găsesc timpul necesar, îl petrec împreună, doar că acum nu se mai pune problema unei împăcări între ei, căci se simt foarte bine așa. La „Detectorul de Minciuni", Yamato Zaharia le-a recunoscut Biancăi Drăgușanu și lui Octav că partidele de amor cu Ema nu se compară cu nimic din ceea ce el a experimentat până la ea.

Yamato Zaharia, totul despre partidele de amor cu Ema Karter

Yamato Zaharia nu se ascunde și dezvăluie toate detaliile picante despre relația cu Ema Karter. Acesta și-a lăudat fosta iubită la pat și a precizat în ce locuri publice s-au iubit.

„Ema este top în pat. Se află în clasamentul meu. Nu neapărat că face filme, este dinainte să facă. Așa ca relație, peste tot unde am făcut-o în locurile publice și toate nebuniile... Am fost în orice loc te-ai gândi. Am făcut-o într-o capelă din Las Vegas, de-asta de evenimente, în avion, pe plajă, mare, piscină, peste tot.”, a declarat Yamato Zaharia.

Lista de cuceriri a lui Yamato se pare că nu e încă completă. Luptătorul de MMA mai are câteva vedete din România cu care și-ar dori o noapte de amor.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Imagini incendiare cu Kylie Jenner din arhiva personală. Vedeta împlinește 26 de ani| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

„Mai e Maria Ilioiu, Andreea Bălan îmi place cum arată, pe Alexandra Stan am văzut-o la un eveniment recent și mi-a plăcut cum arată.” , a precizat Yamato Zaharia, la Detectorul de minciuni.

Ema Karter îi alege iubitele lui Yamato Zaharia

Yamato e atât de bun prieten cu Ema, încât îi dă voie să îi aleagă partenera de cuplu. Blondina le dă note fetelor și alege preferata.

"Yamato: Am apărut împreună cu Ema, că ce să fac dacă nu am intrat în Casa Iubirii. Sunt cu gândul la Patricia, poate vine și ea pe aici, cine știe. Nu îmi trece focul, după trebuie să îi dea notă Ema. Cu orice femeie am apărut i-a dat notă.

Ema: Da, așa e, adevărat. Glumesc. Sincer nu mă interesează cu cine e, poate să fie cu cine vrea el, dar dacă îmi cere părerea, îi spun părerea mea sinceră. Mie îmi place de Bettyshor, fosta lui. Vreau să ne dăm palme peste fund. Suntem amândouă sexy, de ce nu?

Citeste si: „Tata mă agresa fizic pentru că eram rebelă, și pe băieți i-a agresat, dar pe mine cel mai tare.” Dana Roba a vorbit despre abuzurile la care a fost supusă în copilărie- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Temperatura apei Mării Negre în august și septembrie 2023- radioimpuls.ro

Yamato: Eu nu am o problemă. Este un lucru foarte frumos să fii prieten cu fostele tale iubite.

Ema: Când i-am aruncat săgeți lui Yamato, nu am făcut-o din gelozie. Sunt ok cu situația, suntem prieteni.", au spus cei doi, pentru WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!