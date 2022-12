Yamato Zaharia, prima reacție după ce Denisa Despa a vorbit despre idila lor. Luptătorul a dat cărțile pe față: „Nu sunt cel mai cuminte bărbat”

In articol:

Yamato Zaharia și Denisa Despa sunt cei doi mondeni care au pus pe toată lumea pe jar. De ceva vreme se afișează des împreună, se laudă unul pe celălalt, fapt care i-a dus pe toți fanii lor cu gândul la o posibilă relație între ei.

După ce blonda a declarat că momentan ea și sportivul sunt în tatonări, acum a venit rândul lui Yamato să vorbească despre idila lor.

Citește și: Fosta iubită a Faimosului Yamato Zaharia, dezvăluiri incredibile despre videochat și relațiile cu alte femei! Declarații exclusive

Yamato Zaharia, prima reacție după ce Denisa Despa a vorbit despre idila lor [Sursa foto: Instagram]

Yamato Zaharia nu exclude o posibilă relație cu Denisa Despa

Tânărul spune că sportul i-a adus împreună, i-a făcut să petreacă mult timp unul în prezența celuilalt și să devină prieteni, doar că, cel puțin momentan, nu se pot numi un cuplu, căci încă sunt în etapa de cunoaștere.

Citeste si: “Ținem legătura foarte des,” Fiica Andreei Antonescu, motivul pentru care a rămas cu tatăl ei, Traian Spak, după separarea părinților- kfetele.ro

Citeste si: Și-a cumpărat vechimea în muncă cu o sumă uriașă. Femeia din Iași care a făcut asta a muncit în străinătate- bzi.ro

”Când a luptat ea prima oară în RXF împotriva Renatei ne-am cunoscut, acolo ne-am văzut. La a doua gală când ne-am intersectat acolo am stat de vorbă, mi-a zis că poate o antrenez pentru următorul meci. Ne-am întâlnit ulterior la ultima gală RXF, de acolo am vorbit, de acolo am plecat împreună și am stat mai mult de vorbă. Acum așa cum a zis și ea, suntem într-o perioadă de cunoaștere”, a spus Yamato Zaharia despre cum s-a cunoscut cu Denisa Despa, conform Spynews.

Cât despre o posibilă relație amoroasă, ei bine, Yamato Zaharia recunoaște că pentru el nu prea există timp de așa ceva, iar pentru femeia care ar putea să-i fie alături ar fi foarte greu să-l iubească. Și asta deoarece el este un bărbat dificil și ușor de ispitit, recunoaște luptătorul.

Plus că, mai notează el, viața de sportiv profesionist implică multe deplasări și mult timp dedicat antrenamentelor, ceea ce ar putea dăuna unei relații, căci partenera ar putea fi pusă pe locul doi, lucru deloc plăcut pentru o femeie.

Însă, chiar și așa, el nu exclude o posibilă relație de iubire cu Denisa Despa. Recunoaște că dacă dansatoarea maneliștilor se poate adapta programului său haotic și-l poate face să nu mai vadă și alte femei, atunci, relația lor ar avea șanse să funcționeze foarte bine.

Citește și: Denisa Despa, probleme mari din cauza fostului iubit! Bărbatul a intrat pestea ea în casă, iar poliția a intervenit în forță: „Nu am putut să ies afară”

Mai mult decât atât, dacă Denisa reușește aceste lucruri, în ochii lui este văzută drept o campioană, care a putut face ceea ce multe alte femei și-au dorit, dar nu au putut să o facă.

”Oficial, momentan, nu avem o relație, e greu cineva să aibă o relație cu mine, nu sunt cel mai potrivit om pentru o relație în momentul ăsta, nu sunt ușă de biserică, e greu să reziste cineva cu mine, o femeie care rezistă mult timp lângă mine e o campioană. Este greu deoarece programul meu nu îmi permite să ofer toată atenția mea unei femei pentru că eu plec foarte des din țară, la multe competiții, trebuie să mă concentrez foarte mult timp la antrenamente, separat și la celelalte evenimente mondene și atunci atenția mea nu poate să fie total focalizată asupra unei femei. Dacă Denisa va accepta sau se va obișnui cu programul meu nebun de viață, atunci da, de asta spun că o femeie care va fi lângă mine va fi o campioană. Să trăiești lângă un sportiv de performanță e o viață grea, iar separat de viața de sportive, nu sunt cel mai cuminte bărbat. Sunt mai ușor de ispitit!”, a concluzionat Yamato.