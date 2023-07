Yamato Zaharia s-a hotărât! Vrea să intre în Casa iubirii pentru Patricia: “Îmi place rău de tot” Ce a avut de spus despre Nona? | EXCLUSIV

In articol:

Yamato Zaharia s-a îndrăgostit de una din concurentele sezonului 2 Casa iubirii. Acesta este hotărât că își dorește să intre în competiție special pentru Patricia și că altă fată din casă nu îi va atrage atenția.

Yamato ne-a dezvăluit că Andreea Mantea știe că îi place de Patricia și că își dorește să intre în casă, dar ne-a și spus că oricât de mult o place pe Patricia, nu ar putea să se supere pe Bogdan Mocanu dacă aceștia ar forma un cuplu.

Yamato Zaharia vrea să intre în Casa Iubirii pentru Patricia

Yamato Zaharia a declarat în mai multe rânduri că Patricia i-a atras atenția. Însă, de data aceasta, este mai hotărât ca niciodată să intre în competiție pentru ea. Ba mai mult, este convins că dacă era deja în casă, Patricia nu s-ar mai fi uitat la Patrick.

"Îmi place tare de tot de Patricia Pruneanu. Rău de tot. După ce a ieșit Nona, Patricia s-a îndreptat către Patrick, băiatul singur și frumos de acolo, pentru că eu nu eram. Acum am văzut că și Patrick a ieșit, Patricia a rămas singură a nimănui. Eu și Patricia ne cunoaștem din online. Nu ne-am intersectat niciodată pe nicăieri. Calitățile fizice le îndeplinește cu totul. De când am văzut prima dată că va intra mi-a plăcut și chiar am susținut-o pe rețelele sociale. După am văzut-o și la date-ul cu Patrick de la piscină, mi-a plăcut rău de tot cum arată la corp, e bombă. Patricia nu rezonează cu restul băieților din casă. Dacă eu aș intra în competiție, este foarte posibil ca lucrurile să se schimbe, pentru că eu aș intra special pentru ea, nicio altă fată nu mi-ar atrage atenția. Patricia e de nota 10 mega plus. Are privire, zâmbet, tot... Sunt foc pe Patricia.", a declarat Yamato Zaharia.

Citeste si: Ce s-a întâmplat cu multipla campioană la tir a României, Andreea Rabciuc, care a dispărut în urmă cu un an în Italia?- kanald.ro

Citeste si: Cine este mama copilului de 1 an și 7 luni care a murit în chinuri groaznice. Vecinii spun că auzeau țipete din casă- stirileprotv.ro

Yamato Zaharia, dezamăgit de Nona

Yamato Zaharia se pare că are o legătură neștiută și cu Nona. Acesta afirmă că i-a scris atunci când a intrat în competiție, însă ea l-a ignorat. În urma acestui lucru, Yamato o consideră figurantă.

"Stai așa că la Nona e de vorbit. S-a pus frână aici. Nonei îi dau nota 8.5-9. Nona a fost prima fată din Casa iubirii căreia i-am scris. I-am dat follow și like, nu mi-a dat înapoi. Lumea a înțeles ca și cum ea m-a respins pe mine. Mie mi s-a părut aiurea ca lumea care apare puțin pe TV să fie figurantă. Nu îmi place de ea, nu suntem pe aceeași lungime de undă, pa. Am văzut-o cum ea și mai bine că nu mi-a dat follow înapoi.", a mai spus Yamato Zaharia, la Culisele Iubirii.

Citeste si: „Daniel a zis că s-au certat și după l-a lovit cu piciorul în burtă și n-a mai judecat ce face. A deschis dulapul din bucătărie.” Dana Roba a fost pusă la pământ de fratele lui Daniel Balaciu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 iulie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Claudia Pătrășcanu, primele declarații după imaginea publicată cu un inel de logodnă: "Dumnezeu îți dă mereu după suflet, fapte și intenții. El nu uită niciodată!"- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!