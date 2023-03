Yamato Zaharia s-a întors din Dubai cu povești nebune despre Bogdan Mocanu, Vicenzo și George Zănoagă: "Avem imagini care nu trebuie să iasă din telefon" | EXCLUSIV

In articol:

Yamato Zaharia era în Dubai, dar s-a întors în România și ne-am întâlnit la cinema. Acesta a povestit într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, că s-a simțit excelent în Dubai, alături de prietenii lui, Bogdan Mocanu, Vicenzo Final Boss și George Zănoagă și că abia așteaptă să se întoarcă la ei pentru a continua distracția.

Yamato Zaharia, povești nebune din vacanța din Dubai

Yamato Zaharia s-a întors din Dubai special pentru premiera filmului realizat de Bromania. Acesta și-a lăsat prietenii în vacanță, dar plănuiește să se întoarcă. Până atunci, am aflat câte ceva despre mica lor escapadă în țările arabe. Se pare că Yamato, Bogdan Mocanu, Vicenzo Final Boss, George Zănoagă și Pitbull Atodiresei s-au distrat pe cinste și au amintiri de neuitat.

"Am venit din Dubai special pentru premiera filmului 'Haita de acțiune'. Mă bate gândul să mă întorc înapoi după ei în Dubai. Am postat doar imaginile care se pot posta. Cele care sunt în telefonul nostru ar rupe și mai tare internetul. Nu e bine să plece deloc, pentru nimeni, acele filmări. A fost cea mai tare brigadă. În afară de George Zănoagă care este cuminte, are familie, copil, el s-a culcat devreme, noi toți am fost niște nebuni, niște dezaxați, ne-am distrat maxim, până ne-a luat Pitbull Atodiresei. Bătrânul ne-a furat boxa. Nici nu am pierdut nopțile, că nu am dormit ca să le pierdem. Doar Bogdan a dormit vreo două ore într-o zi, Vicenzo și cu mine aproape deloc.", a declarat Yamato Zaharia.

Yamato Zaharia, Bogdan Mocanu și Vicenzo Final Boss sunt noua tripletă de burlaci

Yamato Zaharia, Bogdan Mocanu și Vicenzo Final Boss s-au autoproclamat noua tripletă de burlaci ai Capitalei. Se pare că au trecut la următorul nivel și au luat Dubaiul cu asalt.

"De la București am trecut la Dubai, ne facem internaționali. Toate femeile mai în vârstă care vor să apeleze la niște bărbați să le facă dansuri exotice să ne contacteze. Dacă plecăm cu ceva sau singuri, e bine să nu plecăm mai mulți.", a mărturisit Yamato Zaharia, la WOWnews.

