Povestea doctoriței care duce o viață dublă. Yasmin are o pasiune nebănuită

In articol:

Yasmin Awan, o tânără din Liverpool, în vârstă de 28 de ani, a ajuns la concluzia că Medicina reprezintă un domeniu stresant, așa că pe lângă meseria de doctor, a găsit și o altă preocupare bizară, care, spune ea, o ajută să se relaxeze.

Cum termină tura de la locul de muncă, se deconectează total de griji și îmbracă o coadă de sirenă, apoi merge pe plajă, pentru a înota.

Yasmin îmbracă la muncă halatul de doctor, iar în timpul liber se "transformă" în sirenă

Tânăra spune că știe să gestioneze într-un mod echilibrat ceea ce se întâmplă la locul de muncă și că nu lasă stresul să îi afecteze activitățile cotidiene, dar mai ales pasiunile.

„Ambele aspecte sunt foarte diferite”, mărturisește Yasmin.

Yasmin duce o viață dublă, dar nu în sensul rău. Din zorii zilei și până seara este un medic rezident serios, iar în timpul liber joacă rolul unei sirene, arată Nypost.com.

Citește și: Topul destinațiilor culinare ale lumii. Te invităm într-o călătorie gastronomică fascinantă

Ea activează în unitatea de traumatologie a Spitalului Aintree.

În timpul liber, însă, îmbracă costumul de sirenă și merge ca animator la petreceri de copii sau chiar nunți.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: VIDEO. Rusia a lansat un nou atac în apropiere de granița cu România. Imaginile surprinse din Tulcea- stirileprotv.ro

Ce se ascunde în spatele doctoriței de succes?!

Tânăra, poreclită de apropiați Athena Storm, și-a descoperit această pasiune bizară în urmă cu șase ani, când a luat decizia să urmeze și un curs în acest sens, pentru a-și lua în serios rolul de animatoare.

„Acum șase ani, când eram în programul meu de masterat, lucram târziu în bibliotecă și m-am gândit să mă uit pe Internet. Am găsit un anunț care spunea 'învață să fii o sirenă' și am mers și am făcut un curs de weekend", a declarat Awan pentru South West News Service.

Din acel weekend, Yasmin a învățat să-și țină respirația sub apă și să înoate cu o monofină, o aripioară care arată ca o coadă de sirenă.

„Oamenii nu cred că a fi o sirenă este foarte complicat, dar nu este doar vorba despre costumație. Am învățat să-mi țin respirația pentru o perioadă îndelungată. Este o abordare foarte tehnică, dar oamenii nu realizează asta”, a explicat Yasmin.

Ea și prietena ei au deschis o afacere și se bucură de bani frumoși de pe urma acestui hobby, căci participă la o mulțime de evenimente, spectacole și chiar petreceri private. Și asta nu e tot! Medicul rezident își face singură și costumele.

„Obișnuiam să-mi separ viața între a fi medic și a fi sirenă, dar acum este un întreg. Programul medicilor rezidenți este dificil. Dacă sunt de gardă sau lucrez noaptea, nu pot face atât de mult pe cât mi-aș dori”, a mai spus Yasmin.

Citeste si: „Tot la el am mers și cu cel de-al treilea, doar că nu a mai stat în puterile noastre tot ce s-a întâmplat... sarcina s-a oprit din evoluție.” Georgiana Lobonț trece prin momente de nedescris, după ce a pierdut sarcina- kfetele.ro

Citeste si: Poștărița Olga a rămas 3 zile blocată în lift și nimeni nu a auzit-o. "Este o tragedie greu de explicat"- stirilekanald.ro

Citeste si: Actrița Judi Dench, dezvăluiri despre boala care o macină: "Este îngrozitor sa depinzi de altii"- radioimpuls.ro

Yasmin Awan iubește ceea ce face

Pe lângă faptul că se relaxează, tânăra iubește tot ceea ce face.

„Este cu adevărat special, ceea ce fac eu aduce o schimbare pozitivă. Copiii cred că sunt reală, așa că, să le ofer acea magie în viața lor, mă umple de viață și de bucurie" afirmă Yasmin.

Citește și: Zodia vedetă a zilei! Află cine sunt nativii care visează cu ochii deschiși. Au planuri mari în dragoste și astrele sunt de partea lor

Tânăra organizează și acțiuni de curățare a plajelor și încearcă să implice tinerii să devină ecologici.

„Facem curățenie pe plaje, unde aduc o scoică gonflabilă, iar copiii primesc un 'cristal al dorinței' dacă aduc gunoaie", a explicat ea.

Tânăra Yasmin adoră să fie sirenă [Sursa foto: Presa străină]