Yilmaz se răzbună pe Demir, azi, în ”Mă numesc Zuleyha”

Totodata, Hunkar incearca sa pastreze secretul acesta fata de Zuleyha, care incearca sa afle cum s-a intamplat tragedia in locul unde, odinioara, a locuit si ea.

Demir continua investigheze unde s-ar putea ascunde Yilmaz si este dispus sa treaca peste orice pentru a-l gasi pe dusmanul sau. Cengaver, cel mai bun prieten al lui Demir, dezaproba comportamentul acestuia, iar relatia dintre ei este grav afectata.

Zuleyha nu are liniste deloc. Veli, fratele ei vitreg, ii tot da “tarcoale” de cand a aflat ca este casatorita cu boierul Demir Yaman. Numai ca stapanul mosiei are un plan pentru a-l indeparta pe acesta din preajma sotiei lui.

Cum Yilmaz este disparut fara urma, de la incendiul colibelor, Gulten si Sabahattin il cauta disperati. In fapt, Yilmaz a fost luat sub “aripa” protectoare a lui Fekeli, bunul sau prieten, inca din vremea cand se aflau in inchisoare. Cu toate ca Fekeli il avertizeaza pe Yilmaz sa nu actioneze singur, in ceea ce priveste razbunarea pe familia Yaman, tanarul decide altfel. Yilmaz ajunge fata in fata cu Demir, iar razbunarea sa este crunta.

La mosie este haos! Adnan, fiul Zuleyhei, a disparut!

Nu ratati azi un nou episod din ”Ma numesc Zuleyha”, de la 20.00, la Kanal D