Yoannes i-a lăsat cu gura căscată pe fani! Încă ține la Narcisa Moisa: „O iubesc cu toată ființa mea, doar că...”

Declarații de-a drepul șocante la doar câteva zile de la despărțirea care a zgudit din temelii showbiz-ul românesc. Yoannes și Narcisa Moisa trăiesc o adevărate dragoste cu năbădăi! Se iubesc, însă și-au spus adio.

Ultima mărturisire a manelistului i-a lăsat cu gura cascată pe fani, care acum se întreabă dacă mai există șanse de împăcare între idolii lor.

Săptămâna trecută, Yoannes a mărturisit pe pagina sa de Facebook că el și cu Narcisa Moisa nu vor mai avea treabă pe plan amoros, ci vor colabora doar pe plan profesional. Artistul nu a mai suportat crizele de gelozie ale celei supranumite „regina manelelor” și a hotărât să plece de acastă. De atunci a început un meci al declarațiilor între cei doi.

Manelistul suținea clar și răspicat că nu mai vrea să se întoarcă la cântăreață, pe când aceasta își exprima suferința pe internet și la televizor.

Yoannes[Sursa foto: Instagram]

Yoannes, mărturisiri incredibile la o săptămână de la despărțirea de Narcisa Moisa

Răsturnare de situație în cazul despărțirii dintre Yoannes și Narcisa? Între cei doi mai există șanse de împăcare? Ei bine, asta își doresc fanii cuplului să afle de mai bine de o săptămână,

de când artistul a făcut publică ruptura dintre el și Narcisa.

Pe pagina sa de Instagram, Yoannes a inițiat o sesiune de întrăbări și răspunsuri, în care și-a invitat fanii să-și satisfacă orice curiozitate în ceea ce-l privește pe el.

Unul dintre fani n-a mai rezistat și l-a întrebat dacă are încă sentimente pentru fosta lui parteneră de viață, Narcisa. Răspunsul artistului a șocat pe toată lumea!

Postarea lui Yoannes de la InstaStory[Sursa foto: Instagram]

„Da! Cum să nu iubești asemenea ființă? O iubesc cu toată ființa mea… doar că nu mai suntem împreună!”, a mărturisit Yoannes pe pagina sa de Instagram.

Narcisa îl vrea pe tatăl copiilor ei înapoi: „ El este pentru mine tot”

Narcisa Moisa[Sursa foto: Instagram]

Artista s-a plăns

în urmă cu câteva zile, la o emisiune TV, că Yoannes nu-i mai răspunde la telefon și l-a implorat să se întoarcă acasă.

„El are dreptate cu tot ceea ce spune. Eu am văzut negru în fața ochilor. Era doar o simplă aventură. Nu-mi vine să cred în ce stadiu am ajuns amândoi. El este pentru mine tot”, a spus Narcisa Moisa la un post de televiziune.