Your future starts here! De ce sa te inscrii la cursuri de engleza online?

In ultimii doi ani, cea mai mare parte din lectiile de la scoala s-a desfasurat, pentru toti copiii din Romania, online. In unele cazuri, lucrurile au mers bine, insa au fost si situatii in care a iesit la iveala lipsa resurselor tehnice sau insuficienta pregatire a unor cadre didactice pentru procesul de invatare desfasurat in mediul online.

Exista insa si locuri in care profesorii sunt de mult timp familiarizati cu aceste cerinte si reusesc sa desfasoare cursuri engleza online care se dovedesc un succes pentru toti cei implicati: copiii, parintii acestora, dar si cadrele didactice multumite ca ii pot ajuta.

Un astfel de loc este Centrul de limba engleza Flying Colours.

Avantajele unor cursuri de engleza online tinute de profesionisti

Flying Colours a avut, in 11 ani de activitate, un numar de 4 860 de cursanti, impartiti in nu mai putin de 530 de grupe. Iar fiecare dintre aceste experiente s-a dovedit una de succes.

Modul de participare este facil si prietenos, deoarece se realizeaza direct din site-ul Flyingcolours.ro, unde a fost integrata platforma online special dedicata acestui scop. Platforma Zoom include multiple optiuni care se dovedesc extrem de folositoare, este interactiva si potrivita pentru sustinerea unor cursuri de engleza online.

Grupele de maximum 10 cursanti reprezinta un avantaj major, deoarece ofera cadrul ideal pentru a sustine cursuri personalizate si, in acelasi timp, interactive. Astfel, participantii beneficiaza de mai multa atentie, comparativ cu orele desfasurate la scoala, iar cursul este mai atragator decat o lectie desfasurata doar in compania profesorului.

Pentru toti participantii, rata de promovabilitate este de 100% la examenele Cambridge. Ca o garantie suplimentara, specialistii se ofera sa returneze taxa de examen, in cazul in care au recomandat un examen de limba engleza, iar cursantul nu il promoveaza.

Sesiunile de curs se desfasoara intre 27 septembrie 2021 si 24 iunie 2022 si sunt impartite pe mai multe grupe de varsta: prescolari (4-6 ani), clasele I-IV (7-10 ani), elevi de gimnaziu (11-14 ani), adolescenti (15-18 ani) si adulti (varsta mai mare de 18 ani).

Marturiile participantilor

Copiii participanti la cursuri de engleza online si parintii acestora, precum si adolescentii si adultii ajutati in ultimii ani de echipa Flying Colours s-au declarat in egala masura entuziasmati de aceasta experienta si de schimbarile in bine pe care le-a adus in viata lor.

Diana, cursant adult, vorbeste, de exemplu, despre importanta conversatiei. „Cursurile pentru adulti sunt foarte active si bazate pe foarte multa conversatie. De fiecare data invat ceva nou. Mi-am imbunatatit foarte mult cunostintele de limba engleza“.

La randul ei, Roxana R., mamica a doi participanti, isi exprima aprecierea fata de formatul online propus: „Atat Rianna, cat si Rares au participat cu interes si au fost incantati de noul «format online» al cursurilor de engleza. Au fost fericiti sa se reintalneasca, fie si on-line, cu colegii si cu Teacher. Va multumim si apreciem eforturile pe care le faceti!“.

O alta mamica, Ioana M., vorbeste despre calitatea acestor cursuri engleza online, fata de orele clasice, desfasurate la scoala: „Buna ziua, noi ne-am adaptat foarte bine. Si sunt singurele cursuri online bine pregatite… la cele de la scoala e putin haos. Multumim!“

Alege si tu aceasta experienta, pentru tine sau pentru copiii tai! Vor reprezenta o adevarata piatra de temelie pentru toate succesele obtinute in viitor!