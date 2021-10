Zanni a recunoscut ce i s-a întâmplat, de fapt, cât a fost ținut plasament. Cine era femeia care i-a provocat coșmaruri: "Era mai nervoasă decât eram eu. Au fost cele mai dureroase momente"

In articol:

Zanni și-a spus de nenumărate ori povestea atât în cadrul competiției la care a participat, cât și după terminarea acesteia. Totuși, faimosul a vorbit abia acum despre cât de greu i-a fost în perioada în care a stat în plasament și despre traumele cu care a rămas în urma experienței avute.

Zannidache, mărturisiri cutremurătoare despre perioada plasamentului

Zanni a dezvăluit că a trecut prin momente dificile în perioada copilăriei, când a fost luat în plasament de către un asistent ce lucra la căminul unde a crescut. Tânărul a povestit că femeia care se presupunea să-l trateze exact ca pe un membru al familiei și să aibă grijă de el era total opusul, motiv pentru care relația cu aceasta l-a marcat profund de-a lungul vieții.

Câștigătorul "Survivor" a declarat că și acum își aduce aminte de momentele în care asistentul maternal îl trata indiferent și îl mustra, fără să îi ofere pic de afecțiune: "Au fost niște momente în care am crezut că femeia la care eram în plasament era parte dintr-o organizație. Am avut multe momente în care am crezut că o să mă dea afară, deși nu mă puteam descurca pe cont propriu. Era o femeie mai strictă, nu prea lăsa de la ea, trebuia să o înțeleg eu mai mult decât mă înțelegea ea pe mine.

Zanni [Sursa foto: Instagram]

Era mai nervoasă decât eram eu, copil fiind, se certa cu mine ca și cum aș fi fost un adult. Asta m-a marcat. Dar, mai ales, m-a durut faptul că îmi rupea toate relațiile de prietenie pe care le aveam cu fete, colegi. La școală, părinții altor colegi se atașau de mine și, ca să mă pedepsească, pentru că vedea că nu mai ține faptul că mă amenința că nu îmi mai dă bani sau nu mă lasă la calculator, îmi rupea relațiile de prietenie. Trăiam prieteniile acelea, erau refugiul meu, nu mai doream să stau la cămin, doream să cunosc alți oameni, să merg în familiile lor. Mă bucuram să îi văd cum se așază la masă, mă hrăneam din momentele alea, învățam cum e la alții. Ea îmi stingea aceste momente și au fost cele mai dureroase momente ale copilăriei mele.", a declarat Zanni, pentru Viva.ro.

Zanni [Sursa foto: Instagram]

"Eu sunt obișnuit cu oameni care apar și dispar"

Traumele din copilărie l-au făcut pe Zanni să rămână marcat până în ziua de azi de tot ceea ce s-a întâmplat și uneori chiar să îl afecteze în relațiile cu cei din jurul lui.

Totuși, tânărul spune că și-ar dori din suflet să schimbe la el acest aspect și să nu îi mai pese atât de mult de părerile celorlalți: "Aș vrea să nu mai fiu atât de afectat de ceea ce cred ceilalți despre mine, pentru că oamenii sunt influențați de propriul interes. Eu sunt obișnuit cu oameni care apar și dispar și mi-ar plăcea să nu îmi mai pese de acest lucru. Aș vrea să fiu imun, independent din punct de vedere emoțional.", a mai adăugat Zanni, pentru sursa amintită.