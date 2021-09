Zanni a vorbit despre părinții lui biologici. Ce a spus câștigătorul Survivor despre cei care l-au abandonat? "Nu poate fi vorba despre iertare, pentru că..."

In articol:

Zanni și-a spus de multe ori povestea în fața camerelor și a mărturisit că nu a avut o viață deloc ușoară, până la această vârstă. Cu toate acestea, tânărul nu s-a resemnat în privința unui viitor strălucitor și a muncit extrem de mult pentru a-și schimba condiția.

Acum, la ceva timp de când a câștigat competiția "Survivor" și a reușit să își cumpere o casă cu premiul obținut, Zannidache a vorbit despre părinții lui biologici , cu care nu a ținut niciodată legătura.

Zanni, primele declarații despre cei care i-au dat viață

A povestit că a locuit la orfelinat, iar mai apoi a fost nevoit să se descurce singur și să ia viața în piept, de la o vârstă fragedă. Trecutul lui Zanni a fost de multe ori adus pe micile ecrane, însă tânărul nu a ales să vorbească prea des despre cei care i-au dat viață și l-au abandonat, pe ușile centrelor de plasament.

Abia acum, după ce toată povestea i-a fost expusă și fanii au dorit să afle cât mai multe lucruri despre el, Zanni a avut curajul de a deschide un subiect extrem de sensibil, legat de părinții lui biologici. Câștigătorul "Survivor" a mărturisit că a reușit, de-a lungul timpului, să își cunoască doar mama, care s-ar confrunta cu o boală mintală, însă nu același lucru îl poate spune și despre tatăl lui, căci bărbatul nu și-a văzut niciodată fiul.

Chiar dacă părinții biologici nu i-au fost aproape, faimosul a declarat că și-ar dori ca aceștia să realizeze, într-o zi, toate eforturile pe care el le-a făcut și lucrurile pe care le-a realizat, de unul singur: "Știu câte ceva doar despre mama. Nu este o femeie prea conștientă de realitatea în care ne aflăm. Mi-a făcut cadou la 13 ani niște ghetuțe pentru un copil de 5 ani, atât credea că am. Nu o pot judeca pe mama, nu mă gândesc niciodată că m-au lăsat. Mama trăiește pe altă planetă, pe tata nu îl știu și nici nu cred că știe prea multe despre existența mea, dacă mai trăiește. Sunt convins că ar fi mândri de mine, că plâng în cazul în care ar fi conștienți de mine, de ce am realizat. Dar nu cred că se uită sau sunt conștienți de mine și m-am împăcat cu ideea asta. M-am născut pierzător și m-am împăcat cu faptul acesta…", a declarat Zanni, pentru Viva.ro.

Zanni nu le poartă pică părinților pentru că l-au abandonat

Chiar dacă faptul că a fost abandonat i-a influențat întreaga viață și l-a făcut să treacă printr-o mulțime de situații traumatizante, Zanni spune că nu le poartă pică părinților biologici, ci dimpotrivă, s-a împăcat cu acest gând.

Mai mult, faimosul a declarat că nu are nimic să le reproșeze acestora, pentru că nu poate da timpul înapoi și nici nu poate recupera ceea ce i-a lipsit: "Nu poate fi vorba despre iertare, pentru că nu sunt supărat, m-am împăcat cu acest lucru. Dacă ar veni mama la mine să mă salute, nu aș avea nimic să îi reproșez, dar nici nu aș avea ce să îi spun. Mi-ar fi plăcut să am o familie, să am mamă lângă mine, să mă mângâie, să îmi facă pachet pentru școală. Nu pot să recuperez ce mi-a lipsit cu femeia care îmi este mamă doar de sânge.", a mai adăugat Zanni, pentru sursa amintită.