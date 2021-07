Zanni, adevărul despre relația cu mama Teo! Ce s-a întâmplat între el și femeia care l-a crescut

Zanni, dezvăluiri despre copilărie [Sursa foto: Captura Video] 19:02, iul 22, 2021 Autor: Clara Ionescu

Zanni a avut o copilărie dificilă, presărată cu multe provocări. El a fost crescut la casa de copii, de către femeie pe care a considerat-o ca pe mama lui naturală.

Mama Teo a fost femeia care l-a îngrijit până la vârsta de 14 ani. În cadrul emisiunii Teo Show, câștigătorul Survivor România 2021 a vorbit despre relația pe care a avut-o cu mama Teo și motivul pentru care s-a răcit.

„Mă certam foarte rău cu ea, de la 10-11 ani am inceput să fiu foarte rebel. Ea cumva nu mai avea cum sa dezvolte sentimente pentru fiecare in parte, ca eram șapte copii acolo in casă. Și cum nu avea cum sa dezvolte sentimente pentru fiecare si sa aiba o relatie apropiata si sa il suporte pe fiecare, a trebuit sa fie mai stricta cu noi. A trebuit să fie mai severă si lua deciziile fara sa gandeasca prea mult, fara sa simta prea mult.

Cand am venit acolo, a fost o competitie intre toti din casa, mai ales intre mine si fratele meu despre care am spus ca si-a luat viata acum cateva luni. Între noi a fost o competitie foarte mare, care era mai iubit de mamă, care face mai multă curățenie, astea erau chestiile pe care le făceam pentru ea. Ne punea să facem curătenie si care făcea mai multă curătenie avea voie mai mult timp la calculator, cum iti motivezi copilul sa mearga la scoala, sa faca niste chestii”, a declarat Zanni.

Zanni de la Survivor România [Sursa foto: Captura Video]

Zanni, dat afară de la casa de copii la 14 ani

Zanni a mărturisit că relația dintre el și mama Teo a început să se răcească în momentul în care el își dorea să petreacă tot mai mult timp cu prietenii lui, iar femeia care avea grijă de el îi interzicea. În aceste momente, artistul simțea nevoia să se împotrivească cuvântului ei, lucru care le-a afectat relația.

„Rebel am devenit atunci cand am inceput sa cunosc fete, voiam sa imi fac prieteni, sa ma exprim, sa fug in lume. Si ea imi punea barierele astea, nu avem voie sa fac nimic, nu aveam voie sa imi chem prietenii, nu aveam voie sa imi chem prietenii de ziua mea acasă, unde ne crestea ea pe noi, nu aveam voie sa fac absolut nimic. Cu limitele astea, erau prea multe reguli, parca eram la puscarie. Si fugeam de acasa, ma duceam si mă vedeam cu prietenii si ea mă sanctiona pentru fiecare chestie. Imi mai faceam prieteni si ma intelegeam bine cu părintii colegilor de la scoala, cream o relatie super frumoasa, ma mai dceam la ei, ma luau cu ei in vacanta. Mama cand afla ca aveam prieteni, imi taia mereu toate chestiile astea, se ducea si le spunea… Parcă intru prea mult in detalii, îi făcea pe ei să nu mai stea cu mine



Era mai aspră cu mine decât cu ceilalti frati, si eu eram mai nebun, nici eu nu am fost copilul perfect, dar ea nu m-a inteles din niciun punct de vedere, nu a lăsat nimic de la ea niciodata si ea ma înrăia prin ce alegeri facea, prin metodele pe care le aplica cu mine. Mă înrăia, deveneam din ce in ce mai rau pentru că ea nu se cobora la sufletul meu să mă asculte, parcă mă pedepsea din ce in ce mai rău”, a povestit Zanni de la Survivor România.

Ce s-a întâmplat cu Zanni, după ce a fost dat afară de la casa de copii

După ce a plecat de la mama Teo, Zanni a stat în mai multe locuri: la blocuri de stat sau cămine de nefamiliști.

„După ce m-a dat afară, la 14 ani, mi-a spus să nu ne mai vedem niciodată că ne-am despărțit in conditii nasoale. M-am mutat la blocuri de stat care cumva apartineau tot de organizatia asta si acolo aveam un tutore care avea grija de mine. O data la trei luni venea si se ocupa de mine sa merg la scoala, sa fiu serios, sa nu fac prostii. Si cand a vazut ca ma tin de treaba, ca sunt cu scoala in continuare, ca am 12 clase, a vazut la un moment dat ca ma apucasem de frizerie. Toti imi spuneau „o să ajung un pușcăriaș, o să ajungi pe străzi” si asta m-a ambitionat sa imi vad de drumul meu, sa continui scoala, sa invat o meserie. Si cand a vazut ca ma tin de treaba si ca nu am ajuns unde credeau toti ca o sa ajung ne-am vazut”, a mai spus artistul, la Teo Show.

Teo Trandafir și Zanni [Sursa foto: Captura Video]

În acest timp, el a mai ținut legătura cu mama Teo. El a reușit să o ierte pentru tot ceea ce s-a întâmlat între ei în trecut. Tânărul a reușit să se țină de frizerie, iar foarte multe persoane care nu l-au susținut au ajuns să îl felicite pentru ceea ce făcea.

„Eu am trecut peste si m-am vazut cu ea pentru ca stiu ca nu e vina ei pentru ca erau prea multi copii in casa aia si era obligata sa fie mai severă că eram prea multi. Ea a avut grija de mai multe generatii, nu doar de mine si de fratii mei. Fratele meu care a fost cu mine in casa, de care v-am spus, era foarte bun la scoala, el a fost mereu sub aripa mamei. Pe mine m-a dat afara, el a mai ramas acolo. Dupa eu am plecat si de la apartamente si m-am dus intr-un camin de nefamilisti. M-au dat afara pentru ca eram si mai nebun, aia aplicau regulamentul pe mine si ma sanctionau de parca eram la puscarie. Nu mai aveam bani, imi luau hainele, sampon, deodorantul, ca să nu mă mai dau cu deodorant. Si nu mai puteam, fugeam de acasă, eram prea nebun. Fugeam pe la mare, îmi făceam viața. Nu am dat bacalaureatul, am terminat 12 clase. Zic de fratele meu, asta care s-a sinucis acum patru luni, ca el a facut scoala, a vrut sa aiba o viata pe care nu avea cum sa o aiba.

Multi de acolo se mint singuri. De cand m-au dat afara m-am maturizat. De la 17 ani m-au dat afara si de la apartamentele alea si de atunci mi-am dat seama ca trebuie sa fac ceva cu viata mea, ca nu e nimeni langa mine. Si atunci am inceput cu frizeria, am inceput sa tund in camine de copii, azile de batrani si atunci au inceput sa ma contacteze că „am avut incredere in tine mereu”. Si eu eram gen „imi spuneati ca o sa ajung pe strazi, ca o sa infund puscaria”, a adăugat Zanni.