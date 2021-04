”Zanni ar face orice să scape de Jador și de Elena Marin”! Logodnicul Elenei a devoalat strategia Faimosului

In articol:

Mai exact, Zanni, după ce a fost declarat favortul publicului la cel mai recent Consiliu de Eliminare de la Survivor România 2021 a dat câteva explicații care păreau logice, dar care, spune logodnicul Faimoasei Elena Marin, sunt de fapt făcute doar pentru a-și masca strategia de a ajunge el în finală.

”Am luat în calcul câteva variante asumate de noi ca echipă, am vorbit ce am vota. Eu le-am spus că pentru echipa noastră e bine să votăm strategic, social nu mai votăm de mult. Să îi protejăm pe cei care își rup picioarele pe traseu și să îi dăm afară pe ăia care sunt mai susținuți de cei de acasă. Să lăsăm votul ăsta pe spatele cuiva care l-ar putea duce, nu cineva care ar cădea. Era mai ușor dacă era Moroșanu, care s-a accidentat. Am ajuns la un singur rezultat, o să votez pe cineva care a fost favorit în echipa noastră. Nominalizarea mea e Elena”, a declarat Zanni, în Consiliul de Eliminare de duminică seara, de la Survivor România 2021.

Nominalizarea făcută a surprins-o din cale afară pe Elena Marin care, încercând cu greu să își înfrâneze lacrimile, a preferat să fie cât se poate de diplomată. „Mă așteptăm la acest vot. În urmă cu două zile, mi-a spus că dacă ar fi să o ia pe criteriu social m-ar vota pe mine. Îi respect decizia și cu Dumnezeu înainte”, a declarat Faimoasa Elena Marin care, într-un final, a scăpat de eliminare, din competiție ieșind Mellina de la Războinici.

Elena Marin e in fruntea topului eficientei de la Faimosi

Cu toate acestea, logodnicul Faimoasei Elena Marin n-a dezvăluit că în spatele strategiei lui Zanni se ascunde, în fapt, un calcul rece, unul care să îl transforme pe acesta în favorit cert la câștigarea marelui premiu. ”În primul rând, o felicit pe Elena pentru că este singura concurență prezentă încă de la începutul Survivor România, care încă luptă și rezistă eroic. Poate oamenii nu realizează, dar pentru femei este mult mai greu să reziste în condițiile de acolo din cauza transformărilor care se produc în corp. Îmi pare rău că a trecut prin emoțiile nominalizării. Elena, în modestia ei, sunt convins că nu își poate imagina cât de susținută este aici, în țară. Oamenii o apreciază și o votează și le mulțumim pentru asta. Cât despre cel care a nominalizat-o, cred că a împachetat frumos acțiunea să. Să fim serioși, concurentul care a susținut de la început că e pe cont propriu și ar face orice să câștige, acum vrea binele echipei? Zanni ar face orice să scape de Jador și de Elena Marin, ar fi cel mai fericit dacă ei ar fi eliminați. Se vede clar că are o problema cu cei doi, argumentele sunt din ce în ce mai evidente. Spre exemplu, Elena a discutat cu colegele noi și le-a sfătuit despre joc și camp, fără să atace vreun coleg. În schimb, Zanni nu a ratat ocazia să folosească noi jigniri la adresa Elenei, atât în prezența ei, cât și în față noilor colege”, ne-a spus, în exclusivitate, Andrei, logodnicul Faimoasei Elena Marin.

Elena Marin si logodnicul Faimoasei, Andrei

Zanni, conflict etern cu Elena Marin

Conflictul din tabăra Faimoșilor, cel dintre Zanni și Elena Marin pare să devină din ce în ce mai serios, mai ales după eliminarea Anei Porgras, după nominalizarea făcută de Jador. Cântărețul este furios pe Faimoșii pentru că au propus pentru eliminare unii dintre cei mai buni oameni de la Survivor România.

Deși inițial a susținut că nu este supărat pe Jador pentru că a nominalizat-o pe Ana Porgras, comportamentul lui Zanni arată contrariul, acesta părând decis să se răzbune pe artist „O să vedeți cum o să voteze echipa asta cele mai bune persoane, pentru că unii vor să rămână cei mai proști, să aibă șanse mai mari. Pe teatrul ăla ieftin, nu mă așteptam să iasă. Nu pot să accept că Elena s-a bucurat că a plecat Ana afară, să rămână ea cea mai bună”, le-a spus Zanni celor din tabăra Faimoșilor de la Survivor România 2021.