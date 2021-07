Zanni, câștigătorul Survivor, a postat imagini dureroase cu mușcăturile de păianjen. Jungla din Dominicană a lăsat semne pe trupul său: ”Șchiopătez”

Zanni [Sursa foto: Captură YouTube] 10:02, iul 20, 2021 Autor: Cristina Ionela

Zanni, câștigătorul Survivor România 2021, trece prin momente dificile din cauza unei mușcături de păianjen. Tânărul s-a întors cu ea acasă tocmai din Republica Dominicană, acolo unde a stat luni bune în competiția fenomen de la Kanal D.

Nu este prima dată când l-a mușcat un păianjen pe Zanni, artistul arându-le și internauților cu ce cicatrici a rămas pe picioare. Seara trecută, tot pe picior, Zanni avea o rană imensă, care sângera, în urma mușcăturii de păianjen.

Faimosul de la Survivor România 2021 a mărturisit, pe contul lui de Instagram, că acea rană îl doare foarte tare și a început să șchiopăteze. Artistul a vrut să împărtășească cu internauții câteva imagini de-a dreptul dureroase. Zannidache susține că va merge la doctor pentru îngrijiri de specialitate, căci are nevoie mare.

”Deci în urma unei mușcături de păianjen, cam așa arată...ăsta e motivul pentru care șchiopătez în momentul de față, avem aici o mușcătură de păianjen și mă doare prea tare. Nu e normal ce se întâmplă aici, oameni buni. Și în cazul în care vreți să știți, nu este prima mușctură, mai este una aici, asta a fost mare cât tot piciorul, a rămas cicatrice. Nu vă speriați, am vrut doar să împărtășesc cu voi, cam ăștia sunt balaurii cu care am avut de-a face în Dominicană. Am avut unul si mai mare de atât, ăsta e mic copil, e pistol cu apă. O să merg la doctor, nu vă panicați. Sunt bine, sunt foarte bine”, a dezvăluit Zanni.

Zanni[Sursa foto: Instagram]

Zanni a primit tratament și în timpul competiției Survivor

Infecția pe care o are Zanni este încă din timpul competiției Survivor România, faimosul primind îngrijiri și un tratament serios în urma mușcăturilor de păianjen suferite.

Zanni, prima piesă lansată după ce a câștigat Survivor România 2021

Mai exact, doctorul Teo i-a prescris lui Zanni un tratament cu antibiotice, însă artistul nu l-ar fi urmat, deși i-a spus medicului că le ia. Faimosul le-a mărturisit apropiaților faptul că din cauza lipsei mâncării s-a gândit că poate medicamentele respective îi fac rău la stomac. Acesta a mai avut o experiență neplăcută pe parcursul emisiunii, când a luat o pastilă și a avut dureri de stomac și s-a gândit că nu vrea ca acel incident să se repete. Tocmai acesta este motivul pentru care infecția ”și-a făcut de cap”, iar acum Zannidache suportă consecințele.

Zanni și Alex Velea au lansat ”Doamne, dă-mi puțin noroc”, la scurt timp după ce câștigătorul Survivor România 2021 s-a întors din Republica Dominicană cu marele premiu, dar și cu trofeul competiției. Se pare că piesa a fost un real success pe Youtube, căci se află în trendingul românesc pe locul 3 și a adunat aproape 1,3 milioane de vizualizări.