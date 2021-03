Zanni de la Survivor România 2021 a fost părăsit de mamă. Faimosul a luptat toată viața pentru supraviețuire: „Am dormit pe unde am apucat”

In articol:

Nume sonore din industria muzicală vor face parte din echipa Faimoșilor la „Survivor România” 2021, sezonul 2. Zanni, devenit de curând cunoscut în toată țara după participarea la „Chefi la cuțite”, a acceptat provocarea și va lupta pentru supraviețuire alături de alți artiști consacrați din România.

Zannidache Edmond, concurent în echipa Faimoșilor la „Survivor România” 2021

Zanni este un reprezentant foarte iubit al tinerei generații de artiști lansați de Alex Velea, în proiectul – „Golden Boy Society”. În vârstă de 23 de ani, grec de origine, Zannidache are o poveste de viață impresionantă.

Părinții lui l-au abandonat într-un orfelinat și au plecat în Grecia, iar Zanni a crescut în niște condiții greu de imaginat. Existau zile în care nu avea ce să mănânce, dar nu și-a pierdut speranța că într-o bună zi viața lui se va schimba în bine.

Cântărețul a declarat că toate greutățile prin care a trecut de-a lungul vieții l-au pregătit pentru o astfel de competiție. Zanni spune că a luptat mereu pentru supraviețuire. „Mi-am dorit experiență <Survivor România>, presimțeam că o voi trăi, chiar dacă nu știam când se va întâmpla acest lucru.

Viața mea a fost <Survivor>, pentru că eu am parcurs niște încercări demne de <Survivor>. N-am mâncat mult la viața mea, am dormit pe unde am apucat, am avut în fiecare zi grijă să am și a doua zi ce mânca și unde să dorm. Sunt obișnuit să lupt pentru supraviețuire”, a subliniat Zanni.

Alături de Zannidache Edmond, Ana Porgras, Culiță Sterp, Costi Ioniță, Cătălin Moroșanu, Cosmin Stanciu, Alexandra Stan, Amna și Roxana Nemeș se vor lupta în Republica Dominicană pentru supraviețuire.

„Survivor România” este un format internațional de succes, produs de Acun Medya, care pune la încercare vedete și personalități încă necunoscute publicului larg și le testează inteligența, inventivitatea, forța fizică, rezistența psihică și puterea de adaptare la condiții extreme, departe de confortul familiei și de tehnologie.

Zanni, protejatul lui Alex Velea

Oamenii au reușit să-l cunoască pe Zanni mai bine după ce artistul a participat la emisiunea „Chefi la cuțite”. Tânărul a fost abandonat de părinți când era foarte mic, așa că a crescut prin mai multe orfelinate, de unde era tot dat afară pentru că, aşa cum spune chiar el, făcea multe prostii. „ Eram cam nebun”, a recunoscut el.

Zanni a câștigat primii bani făcând tatuaje, iar mai apoi lucrând ca frizer. „ Apoi am spus să mă fac DJ şi am vrut sa fac un curs de muzică. Am intrat pe Youtube şi am văzut un mesaj de la Alex Velea pentru un om obişnuit şi mi-am spus, Alex răspunde la toată lumea, să-i scriu şi eu un mesaj. Dar m-am gândit ce să-i scriu ca să-i atrag atenţia, să-l frapez. I-am scris aşa „dă-mi putere, ca să dau şi eu mai departe” , a spus Zanni in emisiunea lui Pepe de pe Youtube.

Zanni și Alex Velea

Alex Velea a fost contrariat de mesajul lui și l-a chemat pe Zanni în studio. Așa a început colaborarea dintre cei doi. Mai mult, cea mai recentă melodie scoasă de Alex Velea cu Zanni și George Talent a ajuns în doar câteva zile numarul 1 în trending pe YouTube.

De atunci, Zanni face parte din noul proiect al lui Alex Velea, care a făcut o declarație emoționantă. „Zanni e arma mea secretă. E un copil bun şi talentat. E aşa cum îmi doresc eu să fie unul dintre copii mei”, a spus soțul Antoniei, într-un live realizat cu Pepe.

Telespectatorii vor putea urmări show-ul în cinci zile ale săptămânii. Mai exact, emisiunea „Survivor România” 2021, sezonul 2, va fi difuzată în fiecare miercuri și joi, de la 22:00, și de vineri până duminică, de la ora 20:00.