Zanni de la Survivor România 2021 o face praf pe Amna: "E zero barat, nu înțelege nimic..."

Amna de la Survivor România 2021 a avut o zi mai proastă, din punct de vedere fizic, acuzând o stare de rău. Concurenta de la Faimoși s-a confesat colegei sale de competiție, Elena Marin, care a și încurajat-o să nu mai participe la probe. Chiar și așa, Zanni susține că nimic nu este adevărat și că Faimoasa se preface doar pentru a nu participa la munca din tabără.

Elena Marin: Dacă nu poți și nu poți, nu te forța. Nu nimic.

Amna: O să pot.

Amna plange la Survivor Romania

Zanni o face praf pe Amna de la Survivor România 2021

Zanni, deranjat de faptul că Amna nu a participat la construcția acoperișului, a atacat-o pe colega sa de competiție.

Zanni: Femeile sunt puternice și am văzut acum. Nu am crezut. A tras Simona de lemnele alea, Elena, Nemeș, Majda, care are piciorul rupt. Bă, mă, scutești, nu există că e femeie. Fix asta e scuză ei, vai, am tensiune. Nu a pus mâna pe nimic și e degeaba și pe traseu.

Având în vedere că ea s-a dat bătută și la prima probă și la a doua. A zis că o să mă revanșez. A văzut că ne-am rupt cârca, nu a adus un lemn. Ea își lua tensiunea, săraca. Ce avea, vere, nu avea nimic. Amna e zero barat. Nu știe nimic, ea e ținută așa... Nu înțelege nimic, își dă cu pumnul în cap.

Zanni de la Survivor România 2021

Zanni, declarații despre Alexandra Stan de la Survivor România

Nici despre Alexandra Stan, colega sa din echipa Faimoșilor, nu are o părere mai bună, însă de la ea, spune Zanni, nu avea mari așteptări.

Zanni : Alexandra Stan nu a terminat traseul. La ea nu mai am pretenții. A zis că nu am văzut nimic până acum, dar eu am judecat-o după ce am văzut până acum.