Zanni de la Survivor România, despre cele mai grele momente din viața lui: „Mă uitam în oglindă și...”

Zanni, invitat la emisiunea „În Oglindă” [Sursa foto: Captura Video] 10:32, aug 10, 2021 Autor: Clara Ionescu

Zanni este artistul momentului! Tânărul a cunoscut succesul după participarea la Survivor România 2021, competiție pe acre a câștigat-o. Faimosul a recunoscut de nenumărate ori că Survivor România a fost o experiență dificilă și memorabilă. Artistul a fost invitat la emisiunea „În Oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță, unde a mărturisit că a plecat în Republica Dominicană cu gândul de a câștiga.

Mihai Ghiță: Cu ce gânduri ai plecat la Survivor?

Zanni: Gândul meu când am plecat la Survivor era să câștig, dar nu stiam cat de realizabil este, pe ce se va baza competitia, cat de bine ma voi intelege cu ceilalti. Stiam ca sunt oameni faimosi acolo, oameni pe care nu ii cunosc in totalitate, stiam cate ceva despre ei. Nu stiam exact ce voi face acolo, nu am plecat decat cu gandul sa castig. Sincer, cand am plecat mi-am lasat telefonul acasa, mi-am luat doua țoale. Eu am vrut sa ma deconectez de la realitatea pe care o trăiam aici în București și să o iau de la zero. Mi-am dat restart și analizam pe toată lumea și voiam de acolo să îmi formez gânduri noi și să nu merg cu ceva de acasă.

Zanni și prezentatorul Mihai Ghiță [Sursa foto: Captura Video]

Ce l-a ajutat pe Zanni să câștige Survivor România

Întrebat ce a făcut diferit față de ceilalți concurenți de la Survivor România, Zanni a mărturisit că este obișnuit să privească momentele tragice cu un zâmbet pe față.

Tânărul a trecut prin multe momente dificle de-a lungul vieții, care n-au făcut altceva decât să îl întărească și să îl pregătească pentru viață.

Mihai Ghiță: Ce ai făcut tu diferit față de ceilalți?

Zanni: Am privit lucrurile tragice râzând.

Am avut multe momente in viata in care imi venea sa plang, sa ma opresc aici că „uite ce mi se intampla”. Imi permiteam să privesc lucrul ăla tragic, dar îl priveam tragic și așa rămânea. Și mi-am dat seama la un moment dat că lucrurile rămân exact așa cum vrei tu să fie. Nu îl privesc eu tragic și vine cineva și spune „săracul de tine, hai să te ajut eu”. Și mă uitam în oglindă de multe ori și plângeam, când eram acasa singură, si spuneam „uite ce mi se întâmplă, ce nedrept, ăla are și eu nu am, ăla face și eu nu fac, ăla e primit și mângâiat și eu nu sunt”. Și mă uitam în oglindă și îmi spuneam ”Ce... plângi, mă?!” Tu decizi daca vrei sa plangi in urma acestor chestii sau dacă vrei să râzi, să le înțelegi. De asta mi-am tatuat „understand why” și înțeleg de ce se întâmplă lucrurile astea și dacă le înțelegi nu mai plângi și nu le mai vezi dramatic. Și cam așa am ieșit eu din rahat.

Până la o vârstă mă făcea fericit să creadă ceilalți că sunt într-un fel sau că sunt bine, mă făcea fericit, dacă luam BAC-ul, să le arăt eu celor care au spus că nu o să îl iau. Trăiam în ce credeau ceilalți despre mine și ce voiau ceilalți de la mine. Și mi-am dat seama la un moment dat că lucrurile astea nu mă făceau fericit.