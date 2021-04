Zanni, dezvăluire bombă despre Andreea Antonescu la Survivor România. Ce făcea Faimoasa în Dominicană. „Era o nesimțită!”

In articol:

Faimoșii au parte de un consiliu de nominalizare tensionat la Survivor România, după ce au pierdut meciul de imunitate cu scorul de 10-5.

Zanni o face praf pe Andreea Antonescu la Survivor România

Scandalul dintre Zanni și Elena Marin ia proporții din nou. Cei doi au avut mai multe conflicte de la debutul competiției, iar după o perioadă în care lucrurile păreau că se liniștesc, Faimoșii au ajuns încă o dată la cuțite.

Zanni continuă să o învinovățească pe Elena Marin pentru eliminarea Anei Porgras din competiția Survivor România și o acuză că a protejat-o pe Andreea Antonescu, deși era una dintre cele mai slabe concurente. El a mărturisit că o tolera cu greu pe cântăreață și că o considera arogantă.

„ Știu ce încearcă E lena să facă , știu care sunt următoarele mutări . Știu ce rol joacă, am vorbit despre Antoneasca nu urât, am vorbit ce am simțit. Am vorbit despre atitudinea ei când paria cu noi că nu iese. Antoneasca era îngâmfată , încrezută cu noi, când noi ne rupeam picioarele și o protejam, deși abia așteptam să iasă.

„ Băi , știi cine sunt eu acasă?”, ne spunea. Știe toată echipa c ât de nesimțită era Antoneasca. Cine e Antoneasca să vină cu oamenii din generația nouă și să ne spună nouă știi cine sunt eu. Și i-am spus că „nu dau doi bani pe cine ești tu și nu mă interesează de ține , pa , acasă. Nu contează aici cine ești tu”. Asta e părera mea despre Antoneasca, una foarte urâtă ”, a spus Zanni.

Andreea Antonescu, eliminată din competiția Survivor România

Andreea Antonescu a fost eliminată de la Survivor România în urma unui pact făcut de Faimoși. Aceștia au stabilit atunci că fiecare membru al echipei va vota cum consideră, din punct de vedere sportiv ori social.

Deși a declarat că regretă decizia colegilor și a telespectatorilor de a o elimina din competiția Survivor România, cântăreața spunea că nu va avea resentimente față de nimeni. „Mă simt foarte bine. S-a încheiat aici, nu e nicio problemă. Tot ce am trăit aici a mai pus o temelie la femeia care am devenit. Pe de o parte sunt tristă pentru că m-am simțit destul de bine în ciuda unor discuții, dar sunt fericită pentru că îmi este dor de fetița mea. N-aș putea purta pică cuiva”, declara Andreea Antonescu, după ce a fost eliminată de la Survivor România.