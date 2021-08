Zanni, dezvăluiri la scurt timp de la mesajul tranșant al Anei Porgras de pe rețelele de socializare: „Adevărul e...”

Zanni [Sursa foto: Instagram] 09:40, aug 15, 2021 Autor: Madalina Kovacs

După ce au ieșit din competiție, fanii au crezut că între Zanni și Ana Porgras se va infiripa o frumoasă poveste de dragoste, dar se pare că lucrurile au luat o întorsătură drastică. Cei doi foști Daimoși nu au devenit nicidecum iubiți, ci adversari în declarații.

Nu trece o săptămână fără ca aceștia să nu se înțepe în replici care mai de care mai acide.

În urmă cu câteva zile, Anda Porgras a postat pe rețelele de socializare un mesaj tranșant despre care internauții au crezut imediat că are o țintă clară: Zanni. Tânăra a explicat că nu are nevoie să-și facă un nume pe spatele nimănui, căci performanțele ei sportive de dinainte de intrarea în competiția Survivor România 2021 vorbesc pentru ea.

"Cel mai important moment, în cariera unui sportiv, este momentul în care el urcă pe prima treaptă a podiumului și i se cântă imnul țării sale, în cazul meu al României. Orice s-ar întâmpla, nu are cum nimeni, niciodată să îi răpească acest merit!(...)

Singur reuşeşti, sau nu, să devii un campion, iar ajutorul celorlalți este inutil în acel moment! Țin să vă spun (pentru cei ce ați uitat) că principala mea calitate, pentru care am fost chemată la emisiunea Survivor, a fost aceea de a fi o fostă campioană mondială. “Survivor” a fost doar un proiect la care am acceptat să particip, nu am avut scopul de a mă promova în vreun fel, prin intermediul acestei emisiuni.

Un ultim lucru: haideți să vorbim despre ce am făcut noi în viață, nu despre ce fac alții, să ne uităm în grădina noastră și abia apoi să aruncăm cu pietre! Poate mulți dintre voi susțineți că nu ați auzit niciodată de campionii României, dar oare de ce? Pentru că în țara aceasta, se promovează doar oameni care nu au făcut nimic notabil în viețile lor, au apărut de două ori la televizor și se cred exemple de urmat!", a scris Ana Porgras pe pagina ei personală de Instagram.

Zanni surprinde cu o declarație la câteva zile de la mesajul din mediul online al Anei Porgras: „Lasă-mă...”

În urmă cu câteva ore, campionul Survivor România 2021 a postat un videoclip pe pagina sa de Instagram în care face o afirmație despre care fanii bănuiesc că are legătură cu mesajul Anei Porgras, postat în urmă cu câteva zile. Zanni a fost dedtul de evaziv în declarații și s-a rezumat doar la o replică scurtă.

Tânărul artist vorbește de adevăr, un adevăr care în aces moment încă nu a fost elucidat. Rămâne de văzut dacă declarațiile sale o vizează direct pe Ana Porgras, fosta lui colegă din tabăra Faimoșilor, cu care acesta s-a înețeles de minune pe parcursul competiției, dar cu care a ajuns la cuțite după încheierea show-ului.

„Lasă-mă în pace. Adevărul e undeva la mijloc”, a spus Zanni într-un video postat la InstaStory în urmă cu câteva ore.